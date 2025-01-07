Спецпосланник Трампа по Украине и РФ отложил визит в Киев

Специальный посланник США по вопросам Украины и России в будущей администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, отставной генерал Кит Келлог, отложил свою ознакомительную поездку в Киев, которая была запланирована ранее. Об этом поздно вечером в понедельник, 6 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника из окружения Трампа.

Отмечается, что визит Келлога не только в Киев, но и в Рим и Париж перенесен на время "после инаугурации" избранного президента. Причин отсрочки поездки в Европу источники агентства не назвали. "Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию", - говорится в сообщении Reuters.

Визит Келлога планировался на начало января

Как сообщало 17 декабря Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Кит Келлог в начале января планировал посетить несколько европейских столиц, включая Киев. По их словам, посещение Москвы в планы Келлога пока не входит. Сообщалось также, что план европейского турне Келлога пока находится на этапе составления и его ключевые пункты могут измениться.

В Киеве Келлог собирался встретиться с украинским руководством. Кроме того, его команда занималась подготовкой встреч с высокопоставленными политиками в Париже и Риме. Целью являются не столько активные переговоры по поводу завершения войны в Украине, сколько сбор информации для новой администрации США, уточнили источники Reuters.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов назначена на 20 января 2025 года. Как отмечали собеседники Reuters, намерение Келлога посетить Европу до этого свидетельствует о том, что Трамп придает большое значение урегулированию войны в Украине.

СМИ: Келлог предлагает надавить и на Киев, и на Москву

О выборе Кита Келлога на должность своего спецпосланника по мирному урегулированию войны в Украине Дональд Трамп заявил 27 ноября. Кандидатуру 80-летнего отставного генерала еще должен утвердить Сенат США, но, после того как республиканцы обеспечили себе большинство в верхней палате Конгресса, на пути у Трампа не должно возникнуть препятствий.

Келлог числился еще в переходной администрации США после первого избрания Трампа на пост президента. На тот момент он занимался вопросами оборонной политики, позднее - c января 2017 по апрель 2018 года - был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем - советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

По данным СМИ, Келлог - соавтор одного из предложенных Трампу планов скорого завершения войны РФ против Украины. Инициатива предполагает, что Вашингтон пригрозит Киеву отказом в военной помощи, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время президента РФ Владимира Путина, как сообщалось, якобы должны склонить к миру угрозы США усилить поддержку Украины.