Спецназ выломал дверь в здании эпохи Югендстиля: собственник требует компенсации через суд

Полиция ранее ответила LSM+, что хозяин дома должен написать заявление стражам порядка о компенсации ущерба, и они его рассмотрят.

«Мы искали предприятие, которое может отреставрировать эту дверь. Это заняло какое-то время. Расходы на дверь превысили две с половиной тысячи. Там была своя специфика. Дверь надо было снять, везти в мастерскую. Надо было найти специальное стекло», — сказал Роберт Юркис, управляющий домом по адресу Алберта, 4.

Полиция провела должностную проверку и выяснила обстоятельства случившегося.

«Учитывая, что здание представляет собой образец декоративного Югендстиля, чтобы избежать повреждения фасада, сотрудники Государственной полиции попытались попасть внутрь с помощью охранника здания. Однако, установив, что охранник не реагирует, не отвечает на стук, на звонки по мобильному телефону и домофону, было принято решение проникнуть в здание через входную дверь, в результате чего она была повреждена», — ответили в Госполиции.

Что интересно, входную дверь к подозреваемым спецназ не сломал. Ее правоохранителям открыли. Что касается центрального входа, то в результате проверки был сделан вывод — действия сотрудников Государственной полиции соответствовали требованиям нормативных актов, регулирующих исполнение служебных обязанностей. Компенсации не будет. Тогда жильцы дома обратились в прокуратуру, но и там получили отказ.

«В начале апреля я получил отказ от прокуратуры, где было сказано, что полиция очень тщательно готовилась: звонили дежурным пытались найти. Я не понимаю, как они готовились, если управляющему можно позвонить. Информация о домоуправлении доступна в системе BIS. У полиции не было никаких проблем. Они могли и мне позвонить», — добавил Роберт Юркис.

«Компенсацию ущерба за деятельность работников полиции можно просить только тогда, когда констатированы нарушения в действиях должностных лиц полиции. Надо понимать, что полиция действовала в интересах общества. И самой целью была безопасность общества. Ничего не хочу сказать в отношении подателей заявления, но собственность должна быть застрахована. Особенно, учитывая культурно историческую значимость этого здания», — заявила прокурор Дайна Стиране.

Сейчас владельцы дома намерены требовать компенсацию за сломанную дверь через суд.