Спасатели 4 часа вытаскивали из грязи корову: ЧП под Бауской

Вскоре после шести часов вечера спасатели отправились в Барбельскую волость Баускского края, где на поле увязла в грязи корова. Спасатели немного откопали грязь вокруг коровы, опоясали ее шлангами, а затем при помощи спасательного автомобиля вытащили корову из грязи.

Спасательные работы велись почти четыре часа.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии потушено девять пожаров и из водоема извлечено тело человека.

За сутки ГПСС получила 39 вызовов: девять на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесных пожаров, 20 - на спасательные работы, десять вызовов были ложными.

