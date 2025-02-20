Спасатель пострадал в результате пожара в Елгавском районе

В 20:59 в пожарную часть волости Свете поступил вызов о пожаре в жилом доме.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что двухэтажный жилой дом с мансардой уже объят пламенем, а его крыша обрушилась. В общей сложности сгорела мансардная крыша площадью 200 квадратных метров и антресольный этаж площадью 200 квадратных метров.

Пожарные спасли из здания трех собак и кошку, один человек успел эвакуироваться до прибытия спасателей.

Во время тушения пожара пострадал спасатель.

В среду вечером спасатели также получили вызов на улицу Цесу в Валмиере, где на льду реки Гауя были обнаружены дети. По прибытии на место происшествия один ребенок уже успел сойти со льда, а другой, по просьбе спасателей, самостоятельно добрался до края.

За последние 24 часа в пожарную службу поступило 48 вызовов: 15 — по вопросам тушения пожаров, 20 — по вопросам спасательных операций, однако 13 вызовов оказались ложными.

