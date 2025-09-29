Совсем обнаглели: мошенники грабят по-новому

В прокуратуру поступила информация от жителей об электронном письме, якобы отправленном от имени Генеральной прокуратуры, в отношении документа, для просмотра и электронной подписи которого требуется аутентификация с помощью электронной идентификационной карты, «eParaksts mobile» или «Smart-ID».

Прокуратура не рассылает подобные запросы и никогда не просит раскрыть персональные данные, информацию о банковских счетах или пароли по электронной почте или SMS. Для связи организация использует только официальные каналы связи – адрес электронной почты.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными в отношении распространения фейковых новостей и не отвечать на запросы о предоставлении информации, а также не переходить по ссылкам в электронных письмах. В случае сомнений в достоверности полученной информации сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют всегда обращаться в прокуратуру и ни в коем случае не передавать свои данные мошенникам.