Совет Европы осудил снижение готовности принимать украинцев

Европейские страны, урезая льготы для беженцев из Украины, заставляют их преждевременно возвращаться на родину, заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти осудил заметно снизившуюся готовность европейских стран помогать беженцам из Украины. "Постепенное сворачивание статуса защиты приводит к тому, что без необходимой поддержки остаются особенно уязвимые люди", - предупредил О'Флаэрти во вторник, 12 мая, в Страсбурге . Государства, которые пошагово ограничивают уровень защиты украинских беженцев, сокращая денежную помощь на аренду жилья и другие социальные выплаты, могут создавать "неоправданное давление, подталкивающее к преждевременному возвращению на родину", подчеркнул он.

Тревогу у Майкла О'Флаэрти вызывают среди прочего "усиливающиеся как на уровне ЕС, так и в отдельных странах дебаты об отмене чрезвычайных мер" для украинцев. Кроме того, О'Флаэрти упомянул о "росте антиукраинских настроений, иногда подогреваемых популистской риторикой", и выразил сожаление, что в ряде стран Европы "смена политического курса привела к снижению уровня защиты и поддержки" украинских беженцев.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал вернуться к той открытости и солидарности, которые преобладали в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.

Ранее Европейский Союз продлил до марта 2027 года защитный статус для украинцев, позволяющий им легально проживать в странах ЕС, работать, учиться и получать медицинскую помощь и социальные услуги.

