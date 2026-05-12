Совет Европы осудил снижение готовности принимать украинцев

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти осудил заметно снизившуюся готовность европейских стран помогать беженцам из Украины. "Постепенное сворачивание статуса защиты приводит к тому, что без необходимой поддержки остаются особенно уязвимые люди", - предупредил О'Флаэрти во вторник, 12 мая, в Страсбурге . Государства, которые пошагово ограничивают уровень защиты украинских беженцев, сокращая денежную помощь на аренду жилья и другие социальные выплаты, могут создавать "неоправданное давление, подталкивающее к преждевременному возвращению на родину", подчеркнул он.

Тревогу у Майкла О'Флаэрти вызывают среди прочего "усиливающиеся как на уровне ЕС, так и в отдельных странах дебаты об отмене чрезвычайных мер" для украинцев. Кроме того, О'Флаэрти упомянул о "росте антиукраинских настроений, иногда подогреваемых популистской риторикой", и выразил сожаление, что в ряде стран Европы "смена политического курса привела к снижению уровня защиты и поддержки" украинских беженцев.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвал вернуться к той открытости и солидарности, которые преобладали в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году.

Ранее Европейский Союз продлил до марта 2027 года защитный статус для украинцев, позволяющий им легально проживать в странах ЕС, работать, учиться и получать медицинскую помощь и социальные услуги.