Социальные работники на грани выгорания: министр

Министр сообщил, что в настоящее время вакантно более 300 должностей социальных работников.

Узулниекс пояснил, что руководители социальных служб также указывают на нехватку сотрудников и недостаточную оплату труда.

По его словам, социальные работники получают чуть более 1000 евро до вычета налогов. «Эти люди уже на грани выгорания. Если им приходится работать с неблагополучными семьями или факторами риска, то этой зарплаты недостаточно», — сказал министр.

«Я призываю руководителей местных органов власти заботиться о своих сотрудниках и оказывать им поддержку, поскольку хорошая социальная работа — это дополнительное сокращение расходов местных органов власти», — напомнил министр.

Среди прочего, он призывает муниципалитеты обеспечить медицинское страхование социальных работников, как это в настоящее время делается в 33 местных органах власти.

