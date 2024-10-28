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Сотни украинских детей не ходят в латвийские школы: СМИ

© Lsm.lv 28 октября, 2024 15:24

Новости Латвии

LETA

Прошло более двух лет с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну против Украины. За это время в Латвии нашли убежище несколько десятков тысяч украинских семей с детьми. Однако в настоящее время нет четких данных о том, насколько успешно латвийская система образования смогла включить этих детей в свою среду. Государству неизвестно, сколько детей не посещают школу и почему, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Семья Клюкиных приехала в Латвию два года назад из Луганской области. Сначала она поселилась в Энгуре, где обоих детей отдали в местный детский сад. Там семья чувствовала большую поддержку педагогов и надеялась на быстрое изучение латышского языка. У сына дела пошли хорошо, однако маленькая дочка перестала говорить совсем. 

Специалисты объяснили обеспокоенным родителям, что причина, скорее всего, в новой языковой среде. Родителям посоветовали поискать детский сад, куда ходили бы и украинские дети. Такой нашелся в Риге, из-за чего семья переехала в столицу. В итоге дочь снова заговорила.

На данный момент Мирославу 6 лет и он хорошо себя чувствует в Рижской украинской средней школе. Однако родители пока сомневаются, отдадут ли они через год в местную школу и дочь. Боятся повторения негативного опыта.

«Мы, как живущие здесь украинцы, хотим, чтобы наши дети как можно скорее интегрировались в вашу среду. (...) Но дайте нам программу, которая работает на наших детей, а не на Департамент образования»,  -говорит Максим.

Детям младшего возраста, как правило, трудно адаптироваться к латвийской среде, но в целом они изучают язык быстрее, чем взрослые. У школьников же возникают проблемы с изучением некоторых предметов.

«У нас были дети, которые учились в латышской школе, но бросили ее. Почему? Потому что когда нужно решить задачу по математике, с этим проблем нет. Однако когда их просят сказать что-то по-латышски, объяснить правило или рассказать теорему, они просто не могут этого сделать. И получается, что они вроде все знают, получают хорошие оценки в украинских школах, обучаясь удаленно, а здесь ничего», — говорит Людмила Вакало, руководитель украинско-латвийского центра науки и образования, спорта и культуры Volia.LV.

По официальным данным, в латвийских школах и детских садах учится менее 4 тысяч (3829) детей из Украины. При этом никто не знает, сколько именно украинских детей живет в Латвии, но не ходит в школу.

Согласно подсчетам агентства ООН по делам беженцев, до 70% детей, приехавших в Латвию из Украины, могут оставаться вне латвийских школ.

Директор Мадонской средней школы Арнита Кригере рассказала, что дети находятся лишь в начале изучения латышского языка, поэтому вряд ли смогут успешно сдать экзамены после 9-го класса. «Поэтому не совсем понятно, что будет с этими детьми после 9-го класса», — признала директор.

Министерство образования и науки предлагает со следующего учебного года ввести обязательное очное основное образование. Предполагается, что это затронет тысячу восемьсот украинских детей. Министерство предлагает распределить детей по знанию латышского языка, разрешив тем, кто им вообще не владеет, первый год обучения посвятить исключительно языку.

В Риге, где больше всего детей из Украины (всего 2406), с начала этого учебного года работают пять так называемых «базовых» школ, где в первый год углубленно изучают только латышский язык. Однако, как говорят в самоуправлении, это не самый популярный выбор родителей.

«Они переживают из-за того, что ребенка не переведут сразу в следующий класс, что он не освоит конкретный предмет», — рассказала Анита Петеркоп, представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

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