Состоится заседание Совета по национальной безопасности, его содержание — государственная тайна

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.