Составлен топ лучших рождественских ярмарок Европы: куда ехать?

В голосовании в этом году приняло участие рекордное число участников: 753 382 путешественника из 152 стран.

РАИТ подчеркивает, что весомая международная поддержка подтверждает привлекательность атмосферы и предложения рижских праздников. "European Best Destinations" является ведущим европейским туристическим порталом, который уже с 2009 года способствует развитию и разнообразию туризма. С прошлого года в этом топе рождественских рынков Рига поднялась на две позиции.

В этом году рождественская ярмарка в Риге будет проходить с 29 ноября по 2 января и ее посетителям будут предложены традиционные изделия ручной работы, аппетитные праздничные закуски и впечатляющие световые украшения, создающие сказочное зимнее настроение.

На первом месте в топе значится Гданьск (Польша), на 2-м - Крайова (Румыния), на 3-м - Женева, на 4-м - Рига, 5-м - Асти (Италия), 6-м -Эссен (Германия), 7- м - Валкенбург (Нидерланды), 8-м - Монбельяр (Франция), 9-м - Вена (Австрия), 10-м - Марбелла (Испания).