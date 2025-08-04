Собрались разводиться? О праве жены на квартиру мужа в случае развода

Статья 89 Гражданского закона (далее – закон) устанавливает, что каждому супругу принадлежит то имущество, которое имелось у него до брака, и то, которое он приобрел во время брака как отдельное имущество.

Все имущество, приобретенное супругами во время брака совместно или одним из них, но на средств обоих супругов или при содействии супруга, является общим имуществом обоих супругов. В случае сомнений предполагается, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

Что признаётся отдельной собственностью

Согласно статье 91 закона, к отдельному имуществу каждого супруга относится в том числе то имущество, которое принадлежало ему до брака, а также то имущество, которое он приобрел в браке безвозмездным путем - например, получил в подарок или по наследству. То, что имущество является отдельным, должен доказать тот супруг, который это утверждает.

В вашей ситуации, поскольку трехкомнатная квартира получена вами по наследству от матери, то есть безвозмездно, то, несмотря на то что она получена в браке, она не подлежит разделу при разводе, так как является вашим отдельным имуществом. Этот факт дополнительно подтверждается записью в Земельной книге.

Возможные требования супруги

В отношении вашей квартиры ваша жена может потребовать лишь денежного возмещения вложенных в квартиру средств во время брака (например, она сделала капитальный ремонт, реконструкцию, переоборудование и т. п.), которые увеличили ее стоимость). Однако и этом случае жена может претендовать только на компенсацию фактически вложенных средств и только при условии, что она сможет документально подтвердить факт вложений, объем и источник средств (например, счета, банковские выписки, договоры, показания свидетелей и т. п.).

Если вы с этим не согласны, то спор может быть разрешен в судебном порядке.