Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Собрались разводиться? О праве жены на квартиру мужа в случае развода

«Семь секретов» 4 августа, 2025 13:53

Юридическая консультация 0 комментариев

"Собираемся с женой разводиться. Договорились обо всем, кроме недвижимости. Мы с женой купили двухкомнатную квартиру, когда уже были женаты. Квартира записана на нас обоих, то есть наша общая собственность. Но мы договорились, что эту квартиру получает жена, выплатив мне некоторую сумму. Но вопрос в другом. Полтора года назад я оформил на себя в наследство от мамы трехкомнатную квартиру, которая указана в Земельной книге как моя отдельная недвижимость (по совету нотариуса). И теперь жена настаивает, что эта квартира тоже наше общее имущество, поэтому я должен либо разменять ее на две, чтобы отдать ей однокомнатную квартиру, либо выплатить половину стоимости маминой квартиры. Можете ответить, жена имеет право на часть маминой квартиры или нет?"

Статья 89 Гражданского закона (далее – закон) устанавливает, что каждому супругу принадлежит то имущество, которое имелось у него до брака, и то, которое он приобрел во время брака как отдельное имущество.

Все имущество, приобретенное супругами во время брака совместно или одним из них, но на средств обоих супругов или при содействии супруга, является общим имуществом обоих супругов. В случае сомнений предполагается, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях. 

Что признаётся отдельной собственностью

Согласно статье 91 закона, к отдельному имуществу каждого супруга относится в том числе то имущество, которое принадлежало ему до брака, а также то имущество, которое он приобрел в браке безвозмездным путем - например, получил в подарок или по наследству. То, что имущество является отдельным, должен доказать тот супруг, который это утверждает.

В вашей ситуации, поскольку трехкомнатная квартира получена вами по наследству от матери, то есть безвозмездно, то, несмотря на то что она получена в браке, она не подлежит разделу при разводе, так как является вашим отдельным имуществом. Этот факт дополнительно подтверждается записью в Земельной книге.

Возможные требования супруги

В отношении вашей квартиры ваша жена может потребовать лишь денежного возмещения вложенных в квартиру средств во время брака (например, она сделала капитальный ремонт, реконструкцию, переоборудование и т. п.), которые увеличили ее стоимость). Однако и этом случае жена может претендовать только на компенсацию фактически вложенных средств и только при условии, что она сможет документально подтвердить факт вложений, объем и источник средств (например, счета, банковские выписки, договоры, показания свидетелей и т. п.).

Если вы с этим не согласны, то спор может быть разрешен в судебном порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 20 реакций
Комментарии (0) 20 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:35 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 19 минут назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать