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Собаки, кошки, дегу и морские свинки: спасатели из жутких условий изъяли около 50 животных

Редакция PRESS 11 июня, 2025 15:16

ЧП и криминал 0 комментариев

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В начале мая и в конце прошлой недели Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) изъяла более 40 собак, семерых кошек и других животных, содержавшихся в ужасных условиях в рижском районе Дарзини и в Бауском крае. О случаях жестокого обращения с животными в антисанитарной среде сообщили обеспокоенные жители.

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10 мая и 6 июня инспекторы ПВС провели проверки по трём взаимосвязанным адресам в Риге.

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Во время первой проверки инспекторам удалось попасть внутрь одного из домов. В помещении площадью всего 18 квадратных метров содержались 22 собаки мелких пород — некоторые из них были заперты в клетках без доступа к пище и воде. На придомовой территории, в грязи и мусоре, находились ещё три собаки, прикованные цепями. В доме также обнаружили клетку с тремя неразлучниками, трёх дегу и морскую свинку, которые жили среди фекалий и бытовых отходов.

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По результатам проверки был начат административный процесс. Все животные были изъяты у нерадивого владельца.

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Два соседних дома сразу обследовать не удалось, однако после получения судебного разрешения инспекторы при содействии Государственной и Муниципальной полиции, а также пожарно-спасательной службы провели повторные проверки. Подозрения подтвердились: в заваленных мусором и грязью помещениях находились животные без доступа к пище и воде. Здесь были изъяты 17 собак, шесть кошек и енот.

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Изъятых животных передали в организации по защите животных “Ķepu-ķepā” и приют “Labās mājas”, который управляется группой по защите животных Юглы.

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Кроме того, в Бауске, по жалобам на зловоние и возможные нарушения требований по содержанию животных, была проведена ещё одна проверка. Инспекторы установили, что кошки содержались в антисанитарных условиях — без должного ухода, питания и доступа к воде. Владелица животных отказалась от них, и они были переданы в приют.

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В другом случае, также в Бауском крае, был выявлен пёс, которому не оказали необходимую ветеринарную помощь. По заключению ветеринара и с согласия владельца, животное было усыплено. По данному факту также начат административный процесс.

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