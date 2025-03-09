«Со всем уважением!» — экс-министр образования Шуплинска приятно удивила публику в интернете (ВИДЕО)

В этом ролике Шуплинска одета в форму земессарга и участвует в программе Латвийского телевидения “V.I.P.”.

В эфире Шуплинске задали вопрос, как изменилась ее жизнь после того, как она перестала быть министром. Ответ был следующим: "На самом деле - только к лучшему! Желаю каждому политику хотя бы ненадолго вступить в земессардзе. Когда я туда вступила в 2022 году и прошла основное обучение, я почувствовала себя, как на курорте, но в моем батальоне это выражение не любят... Они смотрят на меня и говорят: видимо, нагрузка была слишком маленькой?!"

Комментаторы восхищаются тем, насколько хорошо стала выглядеть Шуплинска, но ей адресуют не только комплименты: многие упрекают ее за закрытие школ и даже призывают отправить за это за решетку. Вот, например:

- Сейчас соответствует уровню компетенции! Шуплинска вызвала в системе образования лавину деградации. Лавину, которая еще не закончилась.

- Ну, как министр она была трагической фигурой. Остается надеяться, что в этой сфере будет лучше.

- Теперь она на своем месте!