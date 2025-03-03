Со своей пасеки? Что нам продают под видом мёда

Методика отсутствует

Все знают, какие титанические усилия прилагают пчелы, чтобы собрать и принести в улей нектар, который затем перерабатывается в мед в зобе медоносной пчелы, смешиваясь со специальными слюнными ферментами. Насекомые несут собранный нектар в улья, где помещают его в специальные восковые ячейки сот.

При помощи быстрых взмахов крыльев пчелы вентилируют пространство улья, снижая содержание влаги в нектаре. С одного улья при наилучшем варианте за сезон можно получить не более 30-40 кг меда. Между тем прилавки специализированных отделов латвийских магазинов заставлены банками с медом. Продавцы ходят по домам, предлагая продукт «прямо с собственной пасеки". Но всегда ли это мед, выработанный пчелами?

Согласно директиве ЕС, мед — это натуральное сладкое вещество, производимое медоносными пчелами (Apis mellifera) из цветочного нектара. Однако проверить, соблюдается ли данная директива, ПВС не в состоянии. Ведомство признает, что в настоящее время в ЕС отсутствует официальная методика оценки результатов ДНК-тестов меда.

Вот и непосредственный начальник ведомства - министр земледелия Армандс Краузе поручил представителям министерства и ПВС «незамедлительно начать переговоры с Европейской комиссией, чтобы создать эффективную систему контроля подлинности натурального меда».

По мнению министра, это необходимо для того, чтобы потребители и предприятия, использующие мед в производстве продуктов питания, могли быть уверены в его натуральном происхождении. Краузе заявил: «В течение многих лет я сам занимался пчеловодством, поэтому хорошо понимаю проблемы, с которыми сталкивается отрасль в Латвии и по всей Европе.

ЕС планирует урегулировать контроль качества меда к 2028 году, но такой длительный срок совершенно неприемлем». Очевидно, что до сих пор магазины преспокойно продавали эрзац, причем по высоким ценам. Так что же находилось в баночках?

С добавкой сиропа

Мед фальсифицировали всегда. Сами пасечники размещали возле своих ульев миски с разведенным в воде сахаром. Пчелы шли по пути наименьшего сопротивления, запасаясь данным сиропом. Вырабатываемый ими мед уже не имел своих прежних свойств из-за отсутствия цветочной пыльцы. Но этот продукт по крайней мере вырабатывали пчелы. Теперь же его научились заменять.

Вот рецепт пищевой пасты на основе меда с интернет-сайта одного из европейских производителей. Надо отдать должное: он честно указывает, что выпускает не мед, а пищевую пасту. Натуральный мед нагревают до температуры 60 °C, фильтруют и охлаждают до +30 °C, а затем смешивают с натуральным наполнителем (ранее вакуумированным) до содержания 80% сухого вещества в течение 4-5 часов.

В качестве наполнителя используют глюкозно-фруктозный сироп, который смешивают с кристаллизованным медом и комплексным эмульгатором. Смесь взбивают в течение 5 минут, разливают по упаковкам и при температуре 10 °C в течение 60 часов выдерживают до кристаллизации продукта. Его состав: глюкозно-фруктозный сироп — 19,9-49,5%, мед натуральный — 40-70%, мед натуральный в кристаллизованном виде — 10-15%, комплексный эмульгатор — 0,1-0,5%. Из чего состоит последний: вода, сахар, эмульгаторы (Е470, Е471, Е475), 1,2-пропиленгликоль (Е1520), калий сорбиновокислый (Е202), глицерин.

Как утверждает производитель, данная технология позволяет значительно сократить время приготовления пасты с максимальным сохранением биологически активных веществ и антиоксидантов в конечном продукте и с улучшенными ароматическими вкусовыми свойствами, однородной консистенцией.

А ведь собственно меда, как честно заявляет производитель, здесь в лучшем случае не более 80%, все остальное — различные добавки искусственного происхождения. Между тем современные технологии позволяют изготовить полностью искусственный мед, который не отличишь от настоящего. По всей видимости, именно такой продукт выявили специалисты эстонской лаборатории.

Из тростникового сахара и не только

Искусственный мед производят на фабриках из свекловичного или тростникового сахара, кукурузы, сока арбузов, дыни и других сахаристых веществ. Продукт не имеет ферментов и не обладает ароматом, свойственным натуральному. При добавлении к искусственному меду хотя бы небольшого количества натурального пчелиного меда он будет иметь слабый аромат и содержать небольшое количество ферментов.

Для окрашивания меда применяют отвар чая, цветки зверобоя, шафран или искусственные красители. По содержанию глюкозы, фруктозы и других легкоусвояемых моносахаридов искусственный мед схож с пчелиным. Арбузный, дынный и другие виды искусственного меда готовят из мякоти овощей и фруктов путем отжимания, фильтрации и выпаривания в открытой посуде до консистенции меда.

Полностью такой мед не кристаллизуется. После соответствующей обработки получается доброкачественный продукт питания со сладким вкусом и приятным специфическим ароматом.

Консистенция такого продукта густая или напоминает закристаллизовавшийся сахарный сироп. Данный суррогат трудно отличить от натурального пчелиного меда, и подделка может быть обнаружена лишь в лабораториях ветсанэкспертизы при микроскопическом и химическом исследовании (в Латвии такой возможности нет): в натуральном меде всегда есть цветочная пыльца, декстрины (4,7%) и фермент каталаза.

В искусственном меде их нет.

Состав искусственного меда: вода — не более 22%, сахароза — 30%, фруктоза и глюкоза — 48%, кислотность — 4%; отсутствуют ферменты и аромат, присущие цветочному меду. Профилактического и лечебного значения этот мед не имеет, но ценится как пищевой продукт с диетическими свойствами и употребляется непосредственно в пищу или используется для приготовления различных кондитерских изделий.

На некоторых рынках фальсификаторы продают сиропы как мед, сдабривая их крепким чаем или добавляя в них мед с приятным резким запахом. Поэтому не следует ни при каких обстоятельствах приобретать мед у неизвестных лиц, приносящих такой продукт даже на дом и по сходной цене. Это не только убыточно, но и опасно для здоровья, поскольку такой «мед» может стать причиной отравления. Обычный прием фальсификаторов: в 3-литровую банку наливают патоку, а сверху — 1-2 стакана ароматного цветочного меда, возможно, обсемененного болезнетворными (патогенными) микробами или имеющего примесь вредных веществ.

С соответствующей пометкой

Медовый эрзац с полок магазинов не исчезнет, так как это безвредный пищевой продукт. Однако важно, чтобы потребитель был в курсе и имел право выбора. В Министерстве земледелия предлагают срочно аккредитовать лабораторные методы анализа меда, чтобы магазины, продающие фальсифицированный продукт, несли серьезную ответственность. И тогда такой продукт можно будет продавать в магазинах только с пометкой «Искусственный мед". В свою очередь соответствующую справку о натуральном происхождении нужно будет требовать у пасечников и разъездных торговцев.

Для справки (на цвет)

Среди продуктов, признанных в ходе анализа неподлинными, значатся липовый и гречишный мед SIA Vinnis, два вида меда под частной маркой Favorit от Maxima, мед Medaus pirkliai, купленный в магазине сети Maxima, кремовый и жидкий цветочный мед Maribel из сети Lidl, мед Mazurskie Miody из Lidl, цветочный мед 4 Seasons Food из сети Mere, а также некоторые продукты под марками Rimi Smart и Rimi.

Александр ФЕДОТОВ