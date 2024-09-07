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Повысить ставку НДС, минималку и необлагаемый минимум: Ашераденс — о планах

© LETA 7 сентября, 2024 07:20

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Со следующего года планируется повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), установить фиксированный и более высокий необлагаемый минимум, а также увеличить минимальную заработную плату, сообщил на пресс-конференции министр финансов Арвил Ашераденс.

Алгоритм минимальной зарплаты предусматривает, что она будет составлять 45-50% от средней зарплаты по стране, с тенденцией к 50%. В 2025 году минимальная зарплата составит 740 евро, в 2026 году - 780 евро, в 2027 году - 820 евро, а в 2028 году - 860 евро.

Также планируется упрощенный необлагаемый минимум - 510 евро в 2025 году, 550 евро в 2026 году и 570 евро в 2027 году. В 2028 году необлагаемый минимум также запланирован на уровне 570 евро, но он может быть и увеличен, сказал Ашераденс. Министр добавил, что необлагаемый минимум должен быть доведен до 80% от минимальной заработной платы.

В то же время для пенсионеров со следующего года предусмотрен необлагаемый минимум в размере 650 евро.

Также предусмотрено ввести две ставки ПНН, в том числе 25,5% для доходов до 105 300 евро в год, или 8 775 евро в месяц, и 33% для доходов свыше 8 775 евро в месяц.

Также предусматривается дополнительная ставка ПНН на доход свыше 200 000 евро в год, учитывая все доходы - зарплату, дивиденды, капитал и прочие доходы. С 2027 года такие доходы могут облагаться еще одной дополнительной ставкой подоходного налога в размере 3%.

В качестве компенсационного механизма предусмотрен перевод взносов со второго уровня на первый уровень пенсий в размере одного процентного пункта.

Такие меры предусмотрены соглашением, достигнутым между правительственной коалицией и социальными партнерами в рамках пересмотра политики налогов на труд.

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