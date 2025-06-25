В частном доме в Риге произошла утечка серной кислоты: подробности

Во вторник в 19:28 поступил вызов на улицу Олю, где на территории частного дома произошла утечка вещества неизвестного происхождения из пластиковой емкости. Пожарные-спасатели ликвидировали утечку, изолировав емкость от окружающей среды.

Из окрестных домов были эвакуированы десять человек, один из которых передан медикам. Информация о происшествии передана в управление Рижской думы по гражданской обороне.

Как пояснили в Государственной службе окружающей среды (ГСОС), утечка химического вещества произошла в частной собственности и не связана с зарегистрированным субъектом, осуществляющим загрязняющую деятельность, в связи с чем ликвидация последствий происшествия находится в компетенции самоуправления.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе, из емкости вытекло примерно десять литров серной кислоты. Основную часть вытекшего вещества ГПСС собрала, а незначительные остатки придется собирать владельцу недвижимости.

За минувшие пять суток, с 6:30 часов пятницы до 6:30 среды, ГПСС получила 292 вызова: 69 на тушение пожаров, 149 на спасательные работы, еще 74 вызова были ложными.

