Тёпленькая пошла: где в Риге уже можно купаться?

В остальных местах для купания температура воды ниже, например, в Даугаве на Луцавсале и у Кипсалы температура воды составляет плюс 16 градусов.

В Вакарбулли, Вецаки и Румбуле вода прогрелась до +15 градусов, а в Кишэзерсе - всего до плюс 13 градусов.

Муниципальная полиция призывает жителей выбирать для отдыха у воды одно из девяти официальных мест для купания Рижского самоуправления, где работают спасатели.

В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде на официальных пляжах ежедневно с 10 до 22 часов.

Ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях: в Вецаки, Вакарбулли, на Луцавсале, в Румбуле, на озере Бабелитис и Кишэзерс, однако следует учитывать, что в ночные смены работает меньшее число спасателей, чем днем.