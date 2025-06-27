ЕС вводит лимит на наличные: когда и сколько?

А для жителей Латвии эта новость выглядит, мягко говоря, запоздалой. Мы живём с куда более жёсткими ограничениями с 2017 года.
Что вводит ЕС:
Новый лимит распространяется на все сделки, кроме частных, например, если вы продаёте автомобиль соседу. Тем не менее, при любой наличной оплате от 3 000 евро придётся указывать свои персональные данные.
Что уже действует в Латвии:
Платить наличными можно максимум 7 200 евро — и не важно, это одна операция или десять.
Если сумма между двумя юридическими лицами (или физлицом с зарегистрированной деятельностью) превышает 1 500 евро — такие сделки нужно декларировать каждый месяц, до 15-го числа.
Если физическое лицо, не являющееся предпринимателем, платит больше 3 000 евро — декларацию нужно подать до 1 февраля следующего года.
В Германии, где расплачиваться купюрами всё ещё в почёте, такие правила вызвали бы культурный шок. Там просто просят показать удостоверение при крупной покупке, и на том всё.
А вот в Греции, наоборот, пошли ещё дальше — наличкой можно расплатиться максимум на 500 евро (за исключением покупки авто). В Словении юрлица ограничены 420 евро, а частники — 5 000. Сегодня ограничения на наличные действуют уже в 19 странах ЕС.
И последнее: путешественникам стоит помнить, что при перемещении по ЕС наличные и ценности на сумму от 10 000 евро надо обязательно задекларировать. Это касается не только денег, но и драгоценных металлов, чеков, сберкнижек и прочих эквивалентов.
Штрафы — ощутимые. Лучше не рисковать.