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Разогнался до 200 км/ч: водители BMW устроили лихие гонки на скоростном шоссе (ВИДЕО)

Редакция PRESS 26 июня, 2025 17:24

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Valsts policija

В конце прошлой недели, 20 июня, сотрудники Государственной полиции, осуществляя контроль за дорожным движением, в крае Кекава на автодороге A7 за короткий промежуток времени заметили двух водителей автомобилей BMW, которые грубо нарушили допустимую скорость. В месте, где разрешённая скорость составляет 120 км/ч, один из водителей ехал со скоростью 182 км/ч, а другой — 201 км/ч. Оба водителя были остановлены: одному, помимо денежного штрафа, был назначен запрет на вождение, а у второго изъяты водительские права на 12 месяцев.

20 июня вскоре после шести часов вечера сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции на автодороге A7 в крае Кекава зафиксировали водителя автомобиля BMW, который двигался со стороны автодороги P137 в направлении автодороги A5 со скоростью 201 км/ч при разрешённой скорости 120 км/ч, тем самым превысив её более чем на 70 км/ч.

Водитель BMW был остановлен, ему назначен денежный штраф в размере 1400 евро и изъяты водительские права сроком на 12 месяцев.

Через короткое время сотрудники полиции, двигаясь по той же автодороге в обратном направлении, зафиксировали ещё одного водителя BMW, который ехал со скоростью 182 км/ч при разрешённых 120 км/ч, то есть с превышением на 56 км/ч с учётом допустимой погрешности.

Этот водитель также был остановлен и оштрафован на 320 евро. Кроме того, ему назначен запрет на вождение сроком на три месяца.

Государственная полиция напоминает, что безрассудное и агрессивное вождение угрожает не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. Превышение скорости значительно снижает способность реагировать в неожиданных ситуациях и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Призываем водителей быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения — выбирать безопасную для движения скорость.

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