Разогнался до 200 км/ч: водители BMW устроили лихие гонки на скоростном шоссе (ВИДЕО)

20 июня вскоре после шести часов вечера сотрудники Бюро реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции на автодороге A7 в крае Кекава зафиксировали водителя автомобиля BMW, который двигался со стороны автодороги P137 в направлении автодороги A5 со скоростью 201 км/ч при разрешённой скорости 120 км/ч, тем самым превысив её более чем на 70 км/ч.

Водитель BMW был остановлен, ему назначен денежный штраф в размере 1400 евро и изъяты водительские права сроком на 12 месяцев.

Через короткое время сотрудники полиции, двигаясь по той же автодороге в обратном направлении, зафиксировали ещё одного водителя BMW, который ехал со скоростью 182 км/ч при разрешённых 120 км/ч, то есть с превышением на 56 км/ч с учётом допустимой погрешности.

Этот водитель также был остановлен и оштрафован на 320 евро. Кроме того, ему назначен запрет на вождение сроком на три месяца.

Государственная полиция напоминает, что безрассудное и агрессивное вождение угрожает не только самому водителю, но и другим участникам дорожного движения. Превышение скорости значительно снижает способность реагировать в неожиданных ситуациях и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Призываем водителей быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения — выбирать безопасную для движения скорость.