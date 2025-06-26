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Вспышка опасного вируса в Европе: как защититься?

Редакция PRESS 26 июня, 2025 18:21

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Совсем рядом с нами, в Восточной Европе, зафиксирована вспышка опасного вируса -   гепатита А. Наиболее сложная ситуация в Венгрии, Словакии, Австрии и Чехии, сообщает tv3.lt.

Специалисты объясняют, что больше всего заражённых среди бездомных, наркозависимых, но в группе риска может оказаться каждый, особенно при несоблюдении гигиены.

Как передаётся?

Через грязные руки, заражённую еду и воду, а также при тесном контакте с больным — в том числе половым путём.

Симптомы:

Сначала — как грипп: температура, слабость, тошнота. Через неделю — желтуха. Болезнь может длиться до полугода, но особенно опасна для взрослых.

Где ситуация хуже всего?

Больше всего случаев — в Восточной Европе. Например, в Хорватии большинство заражённых — молодые мужчины, практикующие секс с мужчинами, многие из них — ВИЧ-положительные. Угроза реальна, и она рядом. Вспышки чаще происходят там, где плохо с гигиеной и санитарией. 

Как защититься:

Вакцинироваться (особенно путешественникам и детям)
Мыть руки
Пить только чистую воду
Избегать сырых морепродуктов и уличной еды
Не класть лёд в напитки

Гепатит А — болезнь грязных рук. Простая привычка мыть руки может реально спасти жизнь!

Вирус передаётся через грязные руки, заражённую еду и воду. Достаточно не помыть руки после туалета или поесть на улице — и вирус уже внутри. Также можно заразиться через тесный контакт, в том числе при сексе.

Простой совет, который может спасти жизнь: мойте руки и думайте о том, что вы едите и пьёте. Это не паранойя — это здравый смысл в мире, где вирусы не дремлют.

Особенно если собираетесь в поездку.

Мойте руки после улицы и перед едой.

Не пейте воду из-под крана. Только бутилированную.

Откажитесь от сырых морепродуктов, уличной еды и кубиков льда.

Овощи и фрукты — только очищенные или вымытые кипячёной водой.

И контролируйте свои сексуальные контакты. 

...Около 90 процентов детей в возрасте до 6 лет обычно не имеют никаких симптомов заболевания, поэтому они часто заражают людей старшего возраста.

Однако  важным путем распространения инфекции, который часто игнорируется, являются небезопасные половые отношения, отмечают эксперты.

«Этот путь передачи уже некоторое время отмечается как эпидемиологически значимый в странах Европейского союза. Чаще всего вирусы передаются через оральный секс. В 2017-2018 годах вспышки этого вируса интенсивно поражали популяцию мужчин, практикующих секс с мужчинами. Масштаб недавних вспышек подтвержден молекулярными исследованиями, поэтому нет сомнений, что это взаимосвязанные групповые заболевания..." 

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