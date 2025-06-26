Посланец Космоса: латвийский музей купил кусочек метеорита, упавшего на Латвию ещё при царе

Фрагмент 5,2-килограммового метеорита Биржи или Леймани, упавшего 2 июня 1863 года на территории лесничества Буллиши в нынешней Салской волости Екабпилсского края, является первым латвийским образцом метеорита, хранящимся в музее. Его длина составляет 2,95 см, ширина — 1,99 см, высота — 0,29 см, а вес — 4,46 грамма.

В СМИ появилась информация о фрагменте метеорита, упавшего в Латвии и выставленного на продажу на eBay, что вызвало интерес у LNDM, поскольку известно всего несколько случаев падения метеоритов в Латвии. Информация в объявлении, включая фотографии, не вызвала никаких опасений, и музей принял решение о покупке фрагмента метеорита.

Представитель музея, главный хранитель коллекции, минералог Санита Лиелбарде, объяснила, что у конкретного дилера хорошие отзывы, и что другие музеи по всему миру также покупали у него фрагменты метеорита. Перед покупкой музейные эксперты сравнили фотографии фрагмента метеорита, который планировалось приобрести, с другими известными фрагментами того же метеорита и обнаружили, что они совпадают.

Общая сумма покупки, включая доставку и другие сопутствующие расходы, составила для NDM 836 евро.

В феврале этого года программа «900 секунд» на телеканале TV3 сообщила, что часть метеорита Биржи, упавшего в Латвии, была выставлена ​​на продажу коллекционером метеоритов в США. Карлис Берзиньш, владелец Музея метеоритов в Латвии, сказал, что было бы важно воспользоваться возможностью и вернуть продаваемый фрагмент метеорита, чтобы его можно было выставить в "стране происхождения".

По словам Берзиньша, судьба метеорита Биржи была похожа на судьбу трех других известных метеоритов, упавших в Латвии, — его вывезли из Латвии, распилили и он оказался в руках различных зарубежных музеев, исследователей и частных коллекционеров. Берзиньш призвал людей, которые хотели бы помочь купить этот фрагмент метеорита, откликнуться. Его цена была установлена ​​в размере 600 долларов США (в настоящее время около 513 евро).

Как сообщила Шкиньке, новая находка является ценным дополнением к коллекции метеоритов LNDM, в которой до сих пор хранилось девять образцов из Аргентины, США, Польши и России. Некоторые из них можно увидеть на выставке музея «Динамическая геология и горные породы».

Метеориты — малые тела Солнечной системы, падающие из межпланетного пространства на Землю или другое небесное тело. Считается, что метеориты являются осколками астероидов. Их размеры различны — от нескольких миллиметров до нескольких метров, а масса — от нескольких граммов до десятков тонн. По химическому составу различают каменные, железные и железо-каменные метеориты, однако большинство составляют каменные метеориты.

Согласно информации, предоставленной LNDM, в Латвии известно о четырех случаях падения метеоритов — в 1820 году в Ликсне, в 1863 году в Биржи около Екабпилса, в 1864 году в Нерете и в 1890 году в Балдоне около Мисы. Все четыре метеорита — каменные метеориты массой от пяти до 16 килограммов. Их падение наблюдали очевидцы, которые слышали громкий шум, а в двух случаях видели само падение метеорита.

Ежегодно 30 июня, в Международный день астероидов, во многих частях мира поднимается вопрос об астероидной угрозе и разъясняется важность исследования астероидов для снижения и предотвращения рисков для безопасности человечества.