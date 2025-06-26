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Ездил по самой оживлённой улице города: пьянство за рулем довело до реального тюремного срока

Редакция PRESS 26 июня, 2025 18:08

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Курземский районный суд 18 июня 2025 года рассмотрел уголовное дело о вождении транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения в отношении лица, у которого в выдохе была зафиксирована концентрация алкоголя в крови, превышающая 1,5 промилле.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с лишением водительских прав на 5 лет. Одновременно суд постановил взыскать с лица в пользу государства полную стоимость транспортного средства, с помощью которого было совершено преступление, — 1000 евро.

Несмотря на то что обвиняемый ранее не был судим, учитывая обстоятельства совершения инкриминируемого преступления, прокурор считает назначенное судом наказание соразмерным и справедливым. Оно также соответствует наказанию, запрошенному прокурором в ходе судебного заседания.

Обвиняемый, находясь в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения — концентрация этанола в крови составила 4,84 промилле, управлял транспортным средством, принадлежащим другому лицу, на самой оживлённой улице Вентспилса. Это произошло в дневное время, когда движение особенно интенсивно.

Учитывая, что мнение прокурора Прокуратуры Северной Курземе и суда полностью совпадает относительно вида и меры наказания, прокурор не будет запрашивать у суда составление полного приговора. В течение десяти дней со дня оглашения сокращённого приговора — 18 июня 2025 года — обвиняемый может подать в суд письменное заявление о подготовке полного приговора. Сокращённый приговор не подлежит обжалованию и вступает в силу после окончания срока подачи заявления о составлении полного приговора, если такое заявление не подано.

Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

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