«Юрский период» возвращается: расписание рижских кинотеатров 25 июня — 2 июля

По сюжету группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трех гигантских доисторических существ. Их цель – совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества. На одном из необитаемых островов они сталкиваются с динозаврами–мутантами – результатом неудачных экспериментов по воссозданию вымерших форм жизни.

Apollo kino Akropole

Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 18.00, 20.00;

2, 3.07 – 12.00, 14.50, 17.40, 20.30

F1 – 27–29.06 – 12.10, 15.20, 18.30, 21.40

Элио – 27.06 – 11.45, 12.00 (рус.), 14.05, 14.20 (рус.), 16.25, 16.40 (рус.),

18.20 (рус.), 18.45; 28, 29.06 – 11.20 (рус.), 11.45, 13.40 (рус.), 14.05,

16.00 (рус.), 16.25, 18.20 (рус.), 18.45

F1 – 25.06 – 19.00; 26.06 – 11.00, 12.10, 15.20, 16.40, 18.30, 20.00, 21.40

28 лет спустя – 25.06 – 12.00, 16.05, 18.00, 21.10; 26.06 – 12.20, 14.10, 17.30, 20.40

M3ган 2.0 – 26.06 – 13.50, 14.50, 19.20, 22.00

Элио – 25, 26.06 – 11.20 (рус.), 11.45, 13.40 (рус.), 14.05, 16.00 (рус.), 16.25, 18.20 (рус.), 18.45

Хищные твари – 25.06 – 11.40, 22.20; 26.06 – 19.50

Безумно – 25.06 – 19.10

Балерина – 25.06 – 11.00, 16.40, 20.40; 26.06 – 16.30, 21.00

Клоун на кукурузном поле –

Финикийская схема – 25.06 – 13.55; 26.06 – 19.10

Каратэ-пацан: Легенды – 25.06 – 14.30; 26.06 - 11.40

Лило и Стич – 25.06 – 12.30, 17.15; 26.06 – 13.05

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 25.06 – 18.35, 20.40; 26.06 – 20.10

Пункт назначения: Кровные узы – 25.06 – 13.40, 22.00; 26.06 – 21.30

Громовержцы* - 25.06 – 21.30

Расплата 2 – 25.06 – 16.15

Новичок – 25.06 – 19.20; 26.06 – 22.15

Как приручить дракона – 25.06 – 11.00, 12.20 (рус.), 13.40, 15.10 (рус.), 16.20, 19.40; 26.06 – 11.20 (рус.), 12.10, 14.00 (рус.), 14.50, 16.40 (рус.), 17.30

Каяра – 26.06 – 11.00





Apollo kino Plaza

Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 19.00; 2.07 – 11.30, 13.30, 16.20, 19.00; 3.07 – 13.30, 16.20, 19.00

F1 – 27.06 – 12.50, 16.00, 18.30, 20.30, 21.40; 28.06 – 11.50, 15.00, 18.10, 20.30, 21.40; 29.06 – 12.10, 15.20, 18.30, 20.30, 21.40

Элио – 27.06 – 11.15 (рус.), 11.30, 13.35 (рус.), 13.50, 15.55 (рус.), 16.10, 18.15 (рус.), 19.15; 28.06 – 11.30 (рус.), 12.10, 13.45 (рус.),

14.30, 16.00 (рус.), 17.00, 18.15 (рус.), 19.25; 29.06 – 11.10 (рус.), 12.10, 13.30 (рус.), 14.30, 15.50 (рус.), 16.50, 18.10 (рус.), 19.15

F1 – 26.06 – 12.50 16.00, 18.40, 20.30, 21.55

28 лет спустя – 25.06 – 13.40, 16.10, 18.40, 20.10, 21.20; 26.05 – 13.50, 16.45, 19.45, 21.30

M3ган 2.0 – 26.06 – 19.15, 22.15

Элио – 25.06 – 11.30 (рус.), 12.00, 13.50 (рус.), 14.20, 16.10 (рус.), 16.40, 18.30 (рус.), 19.00; 26.06 – 11.15 (рус.), 11.30, 13.35 (рус.), 13.50, 15.55 (рус.), 16.10, 18.15 (рус.), 19.15

Хищные твари – 20, 21.06 – 19.00, 21.00; 22.06 – 19.00, 21.30; 23.06 – 17.50; 24.06 – 19.15, 22.15; 25.06 – 21.10; 26.06 – 19.55

Безумно – 21.06 – 18.05; 23.06 – 12.30

Балерина – 20, 21.06 – 11.00, 14.50, 18.20, 20.30, 21.40; 22.06 – 11.00, 14.50, 18.50, 20.30, 21.40; 23.06 – 11.30, 14.50; 24.06 – 15.55, 19.35, 20.15, 21.40; 25.06 – 14.05, 18.35, 20.50; 26.06 – 11.10, 17.15, 21.55

Клоун на кукурузном поле – 20-22.06 – 20.20; 23.06 – 15.35; 24.06 – 20.00, 22.15; 25.06 – 19.35; 26.06 – 22.05

Ритуал – 20, 22.06 – 21.10; 24.06 – 20.00, 22.15; 25.06 – 21.15

Финикийская схема – 20, 22.06 – 15.50, 21.10; 21.06 – 13.40, 21.10; 23.06 – 17.30; 24.06 – 15.25, 21.25; 25.06 – 11.45; 26.06 – 14.55

Каратэ-пацан: Легенды – 20, 22.06 – 13.40; 21.06 – 18.25; 23.06 – 17.40; 24.06 – 13.10; 25.06 – 16.25; 26.06 – 16.05

Лило и Стич – 20, 21, 23.06 – 11.05, 13.30, 15.55; 22.06 – 11.35, 14.00, 16.25; 24.06 – 12.20, 14.45, 17.10; 25.06 – 11.15, 14.00; 26.06 – 13.40

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 20-22.06 – 11.25, 17.30, 20.00; 23.06 – 14.15; 24.06 – 12.30, 18.35, 21.00; 25.06 – 16.45, 20.20; 26.06 – 16.20, 20.40

Пункт назначения: Кровные узы – 20, 22.06 – 18.05, 20.55; 21.06 – 16.00, 20.55; 23.06 – 16.40; 24.06 – 17.45, 22.00; 25.06 – 17.10, 21.40; 26.06 – 18.15

Моя панда – 20, 22.06 – 15.50; 21, 23.06 – 13.20; 24.06 – 15.30; 25.06 – 14.55

Как приручить дракона – 20-22.06 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.20, 17.20 (рус.), 18.30 (англ.), 19.00; 23.06 - 11.00, 12.00 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.20, 17.20 (рус.); 24.06 – 13.00 (рус.), 13.40, 15.40 (рус.), 16.20, 17.20 (англ.), 18.20 (рус.), 19.00; 11.00, 12.15 (рус.), 13.40, 14.55 (рус.), 16.20, 17.35 (рус.), 19.00; 26.06 – 11.25 (рус.), 12.00, 14.05 (рус.), 14.40, 17.20, 20.00 (англ.)

Minecraft в кино – 20-23.06 – 11.30, 13.50 (рус.), 16.10; 24.06 – 12.40 (рус.), 15.00; 25.06 – 11.40; 26.06 – 11.20

Apollo kino Domina

Мир юрского периода: возрождение – 1–3.07 – 19.00

F1 – 27–29.06 – 19.00

Элио – 27–29.06 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.25, 13.40 (рус.), 15.50,

16.05 (рус.), 18.15, 18.30 (рус.)

F1 – 26.06 – 19.00

28 лет спустя – 25.06 – 17.20, 21.20; 26.06 – 16.20, 20.40

M3ган 2.0 – 26.06 – 21.00

Элио – 25.06 – 11.05 (рус.), 13.30, 16.05 (рус.), 18.15; 26.06 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.25, 13.40 (рус.), 15.50, 16.05 (рус.), 18.15, 18.30 (рус.)

Хищные твари – 21, 22.06 – 20.45

Балерина – 20.06 – 17.00, 20.00; 21, 22.06 – 17.55, 20.00; 23.06 – 16.45; 24.06 – 17.10, 19.00; 25.06 – 20.40

Лило и Стич – 20.06 – 16.45; 21, 22.06 – 10.45; 23.06 – 12.00; 25.06 – 13.30

Миссия невыполнима: Финальная расплата – 20.06 – 19.20; 24, 25.06 – 20.00

Пункт назначения: Кровные узы – 24.06 – 21.00

Как приручить дракона – 20.06 – 11.00, 11.00 (рус.), 13.50, 13.55 (рус.), 16.40, 19.30; 21, 22.06 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.50, 14.20 (рус.), 16.40, 17.10 (рус.), 19.30; 23.06 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.50, 14.20 (рус.), 16.40, 17.10 (рус.); 24.06 – 12.30, 13.20 (рус.), 15.20, 16.10 (рус.), 18.10; 25.06 – 11.40, 14.30, 18.30; 26.06 – 10.40, 13.30

Каяра – 20.06 – 12.00; 21, 22.06 – 15.40; 23.06 – 14.30; 24.06 – 14.55; 25.06 – 11.10, 15.55

Kino Citadele

Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 19.00;

2.07 – 11.20, 14.25, 17.00, 18.35, 20.15;

3.07 – 11.20, 14.25, 17.00, 18.30, 20.15

F1 – 27.06 – 12.15, 14.00, 15.50, 17.35, 19.00, 21.10, 22.10;

28.06 – 12.00, 14.00, 15.45, 17.35, 19.30, 21.10;

29.06 – 12.00, 14.00, 15.45, 17.35, 19.30

28 лет спустя – 27.06 – 14.25, 17.50, 19.15, 20.40, 22.30;

28.06 – 13.45, 16.05, 19.05, 22.00; 29.06 – 13.45, 16.05, 19.05

M3ган 2.0 – 27.06 – 13.45, 16.30, 19.40, 21.50;

28.06 – 14.05, 16.45, 19.35

Хищные твари – 27.06 – 15.00

Балерина – 27.06 – 14.45, 18.50, 21.05

Клоун на кукурузном поле – 27.06 – 20.30

Финикийская схема – 27.06 – 11.55, 18.20, 20.50

Карате–пацан: легенды – 27.06 – 12.35

Пункт назначения: кровные узы – 27.06 – 15.40, 20.00, 22.25

Миссия невыполнима: финальная расплата –

27.06 – 15.25, 19.20, 21.20

Элио – 27.06 – 11.10, 13.00 (рус.), 13.35, 16.05 (рус.), 17.10 (англ.),

18.00, 18.35 (рус.); 28.06 – 11.00, 12.15 (рус.), 13.30, 14.45 (рус.),

15.30, 16.35 (англ.), 17.15, 18.00 (рус.); 29.06 – 11.00, 12.15 (рус.),

13.05 (англ.), 13.30, 14.45 (рус.), 15.30, 17.15, 18.00 (рус.)

Лило и Стич – 27.06 – 11.05, 13.15, 17.30

Как приручить дракона – 27.06 – 11.45, 12.45 (рус.), 13.40,

15.55 (рус.), 16.35, 17.05 (англ.), 19.30 (рус.), 20.10 (англ.)

Minecraft в кино – 27.06 – 15.30

F1 – 25, 26.06 - 19.00

28 лет спустя – 25.06 - 12.15, 15.10, 18.05, 19.20, 21.00; 26.06 - 12.00, 14.50, 17.45, 19.20, 20.40

M3ган 2.0 – 26.06 - 14.10, 16.20, 19.35

Элио - 25.06 - 11.00, 13.10, 13.35 (рус.), 15.45, 16.10 (рус.), 18.20, 18.45 (рус.); 26.06 - 11.00, 13.05, 13.35 (рус.), 15.40, 16.10 (рус.), 17.00 (англ.), 18.15, 18.45 (рус.)





Киногалерея/К. Сунс

Безумно – 25, 26.06 – 18.30

Идеальные незнакомцы – 25.06 – 20.20

Комната – 26.06 – 20.20

Безумно – 27.06 – 18.30; 28–30.06 – 20.10; 2.07 – 16.20; 3.07 – 18.10

Идеальные незнакомцы – 30.06 – 18.20

Комната – 28.06 – 20.20; 3.07 – 20.00

Супергерои – 27.06 – 20.20; 29.06 – 18.00; 2.07 – 18.10

Splendid Palace

F1 – 26.06 – 18.00

Безумно – 26.06 – 13.00

Коллектив 2 – 26.06 – 15.30

Брак по-итальянски – 26.06 – 22.30





F1 – 29.06 – 20.00

Безумно – 28.06 – 20.40

Хищники – 29.06 – 18.00

Коллектив–2 – 1.07 – 19.30

Финикийская схема – 29.06 – 15.30

Рим – 1.07 – 22.30

Брак по–итальянски – 2.07 – 22.30

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан –

28.06 – 18.30

Поток – 1.07 – 17.40