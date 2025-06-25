«Юрский период» возвращается: расписание рижских кинотеатров 25 июня — 2 июля

По сюжету группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трех гигантских доисторических существ. Их цель – совершить прорыв в медицине, который может изменить будущее человечества. На одном из необитаемых островов они сталкиваются с динозаврами–мутантами – результатом неудачных экспериментов по воссозданию вымерших форм жизни.
Apollo kino Akropole
Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 18.00, 20.00;
2, 3.07 – 12.00, 14.50, 17.40, 20.30
F1 – 27–29.06 – 12.10, 15.20, 18.30, 21.40
Элио – 27.06 – 11.45, 12.00 (рус.), 14.05, 14.20 (рус.), 16.25, 16.40 (рус.),
18.20 (рус.), 18.45; 28, 29.06 – 11.20 (рус.), 11.45, 13.40 (рус.), 14.05,
16.00 (рус.), 16.25, 18.20 (рус.), 18.45
F1 – 25.06 – 19.00; 26.06 – 11.00, 12.10, 15.20, 16.40, 18.30, 20.00, 21.40
28 лет спустя – 25.06 – 12.00, 16.05, 18.00, 21.10; 26.06 – 12.20, 14.10, 17.30, 20.40
M3ган 2.0 – 26.06 – 13.50, 14.50, 19.20, 22.00
Элио – 25, 26.06 – 11.20 (рус.), 11.45, 13.40 (рус.), 14.05, 16.00 (рус.), 16.25, 18.20 (рус.), 18.45
Хищные твари – 25.06 – 11.40, 22.20; 26.06 – 19.50
Безумно – 25.06 – 19.10
Балерина – 25.06 – 11.00, 16.40, 20.40; 26.06 – 16.30, 21.00
Клоун на кукурузном поле –
Финикийская схема – 25.06 – 13.55; 26.06 – 19.10
Каратэ-пацан: Легенды – 25.06 – 14.30; 26.06 - 11.40
Лило и Стич – 25.06 – 12.30, 17.15; 26.06 – 13.05
Миссия невыполнима: Финальная расплата – 25.06 – 18.35, 20.40; 26.06 – 20.10
Пункт назначения: Кровные узы – 25.06 – 13.40, 22.00; 26.06 – 21.30
Громовержцы* - 25.06 – 21.30
Расплата 2 – 25.06 – 16.15
Новичок – 25.06 – 19.20; 26.06 – 22.15
Как приручить дракона – 25.06 – 11.00, 12.20 (рус.), 13.40, 15.10 (рус.), 16.20, 19.40; 26.06 – 11.20 (рус.), 12.10, 14.00 (рус.), 14.50, 16.40 (рус.), 17.30
Каяра – 26.06 – 11.00
Apollo kino Plaza
Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 19.00; 2.07 – 11.30, 13.30, 16.20, 19.00; 3.07 – 13.30, 16.20, 19.00
F1 – 27.06 – 12.50, 16.00, 18.30, 20.30, 21.40; 28.06 – 11.50, 15.00, 18.10, 20.30, 21.40; 29.06 – 12.10, 15.20, 18.30, 20.30, 21.40
Элио – 27.06 – 11.15 (рус.), 11.30, 13.35 (рус.), 13.50, 15.55 (рус.), 16.10, 18.15 (рус.), 19.15; 28.06 – 11.30 (рус.), 12.10, 13.45 (рус.),
14.30, 16.00 (рус.), 17.00, 18.15 (рус.), 19.25; 29.06 – 11.10 (рус.), 12.10, 13.30 (рус.), 14.30, 15.50 (рус.), 16.50, 18.10 (рус.), 19.15
F1 – 26.06 – 12.50 16.00, 18.40, 20.30, 21.55
28 лет спустя – 25.06 – 13.40, 16.10, 18.40, 20.10, 21.20; 26.05 – 13.50, 16.45, 19.45, 21.30
M3ган 2.0 – 26.06 – 19.15, 22.15
Элио – 25.06 – 11.30 (рус.), 12.00, 13.50 (рус.), 14.20, 16.10 (рус.), 16.40, 18.30 (рус.), 19.00; 26.06 – 11.15 (рус.), 11.30, 13.35 (рус.), 13.50, 15.55 (рус.), 16.10, 18.15 (рус.), 19.15
Хищные твари – 20, 21.06 – 19.00, 21.00; 22.06 – 19.00, 21.30; 23.06 – 17.50; 24.06 – 19.15, 22.15; 25.06 – 21.10; 26.06 – 19.55
Безумно – 21.06 – 18.05; 23.06 – 12.30
Балерина – 20, 21.06 – 11.00, 14.50, 18.20, 20.30, 21.40; 22.06 – 11.00, 14.50, 18.50, 20.30, 21.40; 23.06 – 11.30, 14.50; 24.06 – 15.55, 19.35, 20.15, 21.40; 25.06 – 14.05, 18.35, 20.50; 26.06 – 11.10, 17.15, 21.55
Клоун на кукурузном поле – 20-22.06 – 20.20; 23.06 – 15.35; 24.06 – 20.00, 22.15; 25.06 – 19.35; 26.06 – 22.05
Ритуал – 20, 22.06 – 21.10; 24.06 – 20.00, 22.15; 25.06 – 21.15
Финикийская схема – 20, 22.06 – 15.50, 21.10; 21.06 – 13.40, 21.10; 23.06 – 17.30; 24.06 – 15.25, 21.25; 25.06 – 11.45; 26.06 – 14.55
Каратэ-пацан: Легенды – 20, 22.06 – 13.40; 21.06 – 18.25; 23.06 – 17.40; 24.06 – 13.10; 25.06 – 16.25; 26.06 – 16.05
Лило и Стич – 20, 21, 23.06 – 11.05, 13.30, 15.55; 22.06 – 11.35, 14.00, 16.25; 24.06 – 12.20, 14.45, 17.10; 25.06 – 11.15, 14.00; 26.06 – 13.40
Миссия невыполнима: Финальная расплата – 20-22.06 – 11.25, 17.30, 20.00; 23.06 – 14.15; 24.06 – 12.30, 18.35, 21.00; 25.06 – 16.45, 20.20; 26.06 – 16.20, 20.40
Пункт назначения: Кровные узы – 20, 22.06 – 18.05, 20.55; 21.06 – 16.00, 20.55; 23.06 – 16.40; 24.06 – 17.45, 22.00; 25.06 – 17.10, 21.40; 26.06 – 18.15
Моя панда – 20, 22.06 – 15.50; 21, 23.06 – 13.20; 24.06 – 15.30; 25.06 – 14.55
Как приручить дракона – 20-22.06 – 11.00, 12.00 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.20, 17.20 (рус.), 18.30 (англ.), 19.00; 23.06 - 11.00, 12.00 (рус.), 13.40, 14.40 (рус.), 16.20, 17.20 (рус.); 24.06 – 13.00 (рус.), 13.40, 15.40 (рус.), 16.20, 17.20 (англ.), 18.20 (рус.), 19.00; 11.00, 12.15 (рус.), 13.40, 14.55 (рус.), 16.20, 17.35 (рус.), 19.00; 26.06 – 11.25 (рус.), 12.00, 14.05 (рус.), 14.40, 17.20, 20.00 (англ.)
Minecraft в кино – 20-23.06 – 11.30, 13.50 (рус.), 16.10; 24.06 – 12.40 (рус.), 15.00; 25.06 – 11.40; 26.06 – 11.20
Apollo kino Domina
Мир юрского периода: возрождение – 1–3.07 – 19.00
F1 – 27–29.06 – 19.00
Элио – 27–29.06 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.25, 13.40 (рус.), 15.50,
16.05 (рус.), 18.15, 18.30 (рус.)
F1 – 26.06 – 19.00
28 лет спустя – 25.06 – 17.20, 21.20; 26.06 – 16.20, 20.40
M3ган 2.0 – 26.06 – 21.00
Элио – 25.06 – 11.05 (рус.), 13.30, 16.05 (рус.), 18.15; 26.06 – 11.00, 11.15 (рус.), 13.25, 13.40 (рус.), 15.50, 16.05 (рус.), 18.15, 18.30 (рус.)
Хищные твари – 21, 22.06 – 20.45
Балерина – 20.06 – 17.00, 20.00; 21, 22.06 – 17.55, 20.00; 23.06 – 16.45; 24.06 – 17.10, 19.00; 25.06 – 20.40
Лило и Стич – 20.06 – 16.45; 21, 22.06 – 10.45; 23.06 – 12.00; 25.06 – 13.30
Миссия невыполнима: Финальная расплата – 20.06 – 19.20; 24, 25.06 – 20.00
Пункт назначения: Кровные узы – 24.06 – 21.00
Как приручить дракона – 20.06 – 11.00, 11.00 (рус.), 13.50, 13.55 (рус.), 16.40, 19.30; 21, 22.06 – 11.00, 11.30 (рус.), 13.50, 14.20 (рус.), 16.40, 17.10 (рус.), 19.30; 23.06 - 11.00, 11.30 (рус.), 13.50, 14.20 (рус.), 16.40, 17.10 (рус.); 24.06 – 12.30, 13.20 (рус.), 15.20, 16.10 (рус.), 18.10; 25.06 – 11.40, 14.30, 18.30; 26.06 – 10.40, 13.30
Каяра – 20.06 – 12.00; 21, 22.06 – 15.40; 23.06 – 14.30; 24.06 – 14.55; 25.06 – 11.10, 15.55
Kino Citadele
Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.
Мир юрского периода: возрождение – 1.07 – 19.00;
2.07 – 11.20, 14.25, 17.00, 18.35, 20.15;
3.07 – 11.20, 14.25, 17.00, 18.30, 20.15
F1 – 27.06 – 12.15, 14.00, 15.50, 17.35, 19.00, 21.10, 22.10;
28.06 – 12.00, 14.00, 15.45, 17.35, 19.30, 21.10;
29.06 – 12.00, 14.00, 15.45, 17.35, 19.30
28 лет спустя – 27.06 – 14.25, 17.50, 19.15, 20.40, 22.30;
28.06 – 13.45, 16.05, 19.05, 22.00; 29.06 – 13.45, 16.05, 19.05
M3ган 2.0 – 27.06 – 13.45, 16.30, 19.40, 21.50;
28.06 – 14.05, 16.45, 19.35
Хищные твари – 27.06 – 15.00
Балерина – 27.06 – 14.45, 18.50, 21.05
Клоун на кукурузном поле – 27.06 – 20.30
Финикийская схема – 27.06 – 11.55, 18.20, 20.50
Карате–пацан: легенды – 27.06 – 12.35
Пункт назначения: кровные узы – 27.06 – 15.40, 20.00, 22.25
Миссия невыполнима: финальная расплата –
27.06 – 15.25, 19.20, 21.20
Элио – 27.06 – 11.10, 13.00 (рус.), 13.35, 16.05 (рус.), 17.10 (англ.),
18.00, 18.35 (рус.); 28.06 – 11.00, 12.15 (рус.), 13.30, 14.45 (рус.),
15.30, 16.35 (англ.), 17.15, 18.00 (рус.); 29.06 – 11.00, 12.15 (рус.),
13.05 (англ.), 13.30, 14.45 (рус.), 15.30, 17.15, 18.00 (рус.)
Лило и Стич – 27.06 – 11.05, 13.15, 17.30
Как приручить дракона – 27.06 – 11.45, 12.45 (рус.), 13.40,
15.55 (рус.), 16.35, 17.05 (англ.), 19.30 (рус.), 20.10 (англ.)
Minecraft в кино – 27.06 – 15.30
F1 – 25, 26.06 - 19.00
28 лет спустя – 25.06 - 12.15, 15.10, 18.05, 19.20, 21.00; 26.06 - 12.00, 14.50, 17.45, 19.20, 20.40
M3ган 2.0 – 26.06 - 14.10, 16.20, 19.35
Элио - 25.06 - 11.00, 13.10, 13.35 (рус.), 15.45, 16.10 (рус.), 18.20, 18.45 (рус.); 26.06 - 11.00, 13.05, 13.35 (рус.), 15.40, 16.10 (рус.), 17.00 (англ.), 18.15, 18.45 (рус.)
Киногалерея/К. Сунс
Безумно – 25, 26.06 – 18.30
Идеальные незнакомцы – 25.06 – 20.20
Комната – 26.06 – 20.20
Безумно – 27.06 – 18.30; 28–30.06 – 20.10; 2.07 – 16.20; 3.07 – 18.10
Идеальные незнакомцы – 30.06 – 18.20
Комната – 28.06 – 20.20; 3.07 – 20.00
Супергерои – 27.06 – 20.20; 29.06 – 18.00; 2.07 – 18.10
Splendid Palace
F1 – 26.06 – 18.00
Безумно – 26.06 – 13.00
Коллектив 2 – 26.06 – 15.30
Брак по-итальянски – 26.06 – 22.30
F1 – 29.06 – 20.00
Безумно – 28.06 – 20.40
Хищники – 29.06 – 18.00
Коллектив–2 – 1.07 – 19.30
Финикийская схема – 29.06 – 15.30
Рим – 1.07 – 22.30
Брак по–итальянски – 2.07 – 22.30
Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан –
28.06 – 18.30
Поток – 1.07 – 17.40