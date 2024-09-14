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Снятие ограничений на удары по России: «Никаких изменений в политике не произошло» – Белый дом

Euronews 14 сентября, 2024 14:24

Мир 0 комментариев

Как и ожидалось, по итогам переговоров Байдена и Стармера в Вашингтоне не было сделано никаких заявлений о том, разрешат ли ВСУ бить территории России дальнобойным оружием. При этом президент США cказал, что "не больно-то думает о Путине", когда ему задали вопрос о "красных линиях" главы Кремля.

 США "солидарны" с Великобританией и готовы помочь Украине "защититься от российской агрессии" – с такими словами Джо Байден обратился на встрече в Вашингтоне к британскому премьеру Киру Стармеру.

При этом, как и ожидалось, по итогам переговоров не было сделано никаких заявлений о том, разрешат ли ВСУ бить по территории России.

Тем самым оправдался прогноз Джона Кирби, пресс-секретаря Совета национальной безопасности США, который заявил перед началом встречи: "Наша позиция по поводу поставок Украине дальнобойных средств, которые могут быть использованы на российской территории, не изменилась, и я не ожидаю никаких важных заявлений по этому поводу по окончании обсуждений".

Владимир Зеленский призывает своих союзников снять запрет на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам, таким как аэродромы, с которых взлетают самолёты, атакующие Украину.

"Соединённые Штаты намерены помочь Украине сдерживать агрессивный натиск России. Дать понять, что Путин не победит в этой войне. Победит народ Украины", – заявил в пятницу глава Белого дома.

Байден также заверил, что он "не так много думает о Владимире Путине", комментируя слова президента РФ о том, что ракетные удары по российскому тылу будут означать, что НАТО "напрямую" участвует в войне.

Стармер также не упомянул о ракетах дальнего радиуса действия перед началом официальных переговоров, сказав лишь, что "следующие несколько недель и месяцев могут стать решающими. Очень важно, чтобы мы поддержали Украину в этой войне за свободу".

По его словам, вашингтонская встреча предоставила возможность "поговорить не о конкретном этапе или тактике, а о стратегии по Украине". Британский премьер также отметил, что обсуждение продолжится вместе с другими союзниками на Генеральной Ассамблее ООН.

Москва угрожает "последствиями"

Ранее на этой неделе британская газета The Guardian сообщила, что США и Великобритания за закрытыми дверями приняли решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow британского производства для нанесения ударов по целям в глубине России.

Два анонимных американских чиновника заявили, что, по их мнению, Стармер добивался одобрения Байдена, поскольку некоторые компоненты ракет производятся в Америке.

В настоящее время Вашингтон разрешает Киеву наносить удары по российским объектам только на оккупированных территориях Украины и в некоторых приграничных районах России, непосредственно связанных с боевыми действиями.

Ряд обозревателей отмечают, что если между США и Великобританией будет достигнуто соглашение по снятию запретов на удары, то официально объявят об этом только тогда, "когда первая ракета приземлится в России".

Тем временем на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя повторил тезисы о "красных линиях" главы Кремля.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями", – заявил дипломат.

Несмотря на угрозы Москвы, Владимир Зеленский по-прежнему убеждён, что снятие запрета на удары способно "изменить ход войны и заставить Россию искать мира".

Выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, украинский лидер также упомянул потребности его страны в системах ПВО.

"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это то же зло, которое уже приходилось союзникам сбивать в небе над Ближним Востоком, – заявил он. – Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе над Ближним Востоком, то почему до сих пор нет аналогичного решения, когда ракеты и "Шахеды" летят в Украину?"

(Фото - "Твиттер"/Х)

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