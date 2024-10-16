Снять наличные в банкоматах станет проще: СМИ

Также поправки в закон предусматривают восстановление работы отделений банков в городах и краевых центрах, где филиалы недавно закрылись на том основании, что их содержание было нерентабельным.

Что именно потребуется от банков, станет известно к 1 декабря 2024 года, когда Банк Латвии подготовит правила. Банки смогут готовиться к их введению в течение всего следующего года - поправки к закону о кредитных учреждениях вступят в силу с 1 января 2026 года.

Представители коммерческих банков ждут правил, но уже высказывают мнение, что "нет смысла содержать филиал в городе только ради вывески, если филиал посещает в среднем один человек в день".

По данным Банка Латвии, на конец 2013 года у банков было 319 пунктов обслуживания клиентов, в мае 2023 года - 77 пунктов. Новые требования больше всего затрагивают четыре крупнейших банка Латвии - SEB, Citadele, Luminor и Swedbank, которые играют наибольшую роль в предоставлении финансовых услуг населению.

Банк Латвии, который будет следить за выполнением новых требований, заявил, что банки не будут открывать филиалы банков в каждом городке.

Банки должны будут обеспечить постоянное присутствие с учетом численности населения в каждом городе или крае, количества клиентов банка, а также расстояния до ближайшего города, где есть филиал банка. О каком именно расстоянии идет речь, пока не определено.

В ряде небольших городов и волостей, где нет банкоматов, банки уже предлагают людям снимать наличные в магазинах, аптеках, заправках и других местах.