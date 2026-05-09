“Снова люди в защитных костюмах”: хантавирус пугает как Covid — но это другая история

Но именно здесь важно не дать тревоге сделать всю работу за нас. Внешне история действительно напоминает первые дни Covid. По сути — это совсем другая ситуация.

Вспышка связана с круизным судном MV Hondius, которое вышло из аргентинского Ушуая в начале апреля. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 7 мая было известно о восьми случаях заболевания, пять из них подтверждены лабораторно, трое заболевших умерли. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний ранее сообщал о семи случаях, включая три смерти.

Главная причина тревоги — вирус Andes. Это разновидность хантавируса, которая, в отличие от большинства хантавирусов, в редких случаях может передаваться от человека к человеку. И вот здесь у многих в голове сразу загорается красная лампочка: снова вирус, снова люди, снова контакты.

Но специалисты подчёркивают: хантавирус не распространяется так же легко, как коронавирус. Обычно заражение связано не со случайным разговором или поездкой в одном автобусе, а с контактом с выделениями заражённых грызунов — мочой, фекалиями или пылью, в которой они находятся. Передача между людьми для Andes virus возможна, но обычно требует тесного контакта и не выглядит как массовое воздушное распространение. Британское агентство UKHSA отдельно заявило, что риск для широкой публики остаётся очень низким.

Поэтому нынешняя история пугает прежде всего психологически. Мы снова видим знакомый набор слов: “зоонозный вирус”, “контакты”, “изоляция”, “медицинская эвакуация”, “пассажиры под наблюдением”. После Covid такой список сам по себе звучит как трейлер к плохому фильму. Но эпидемиологи пока говорят обратное: это серьёзная локальная вспышка, а не очевидный кандидат на новую пандемию.

Хантавирусы — это группа вирусов, связанных с грызунами. В Европе и Азии они чаще вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, в Америке — хантавирусный лёгочный синдром. Болезнь может протекать тяжело, а в некоторых случаях — смертельно. Специального лекарства, которое просто “выключает” вирус, обычно нет: тяжёлым пациентам нужна поддерживающая терапия, кислород и иногда интенсивная помощь.

Но высокая опасность для заболевшего не означает высокую опасность для всего общества. Это важная разница. Некоторые инфекции очень тяжёлые, но плохо передаются. Другие могут быть мягче для отдельного человека, зато распространяются очень быстро. Covid стал глобальной угрозой именно потому, что эффективно передавался между людьми. Хантавирус, по нынешним данным, так себя не ведёт.

Отдельная тревога связана с тем, что часть пассажиров уже покинула судно до введения строгих мер изоляции. Поэтому разные страны сейчас отслеживают возможные контакты. Reuters сообщал, что в Сингапуре проверяют двух жителей, которые могли быть связаны с этой цепочкой; власти при этом также оценили риск для населения как низкий.

Так что вывод неприятный, но не апокалиптический: хантавирус — не повод игнорировать новости, но и не повод снова покупать туалетную бумагу как стратегический ресурс.

Для обычного человека главный бытовой риск связан не с круизным судном в ленте новостей, а с местами, где могут быть следы грызунов: сараями, подвалами, дачами, складами, старыми кладовками. Там лучше не поднимать сухую пыль, не мести подозрительные следы “всухую”, проветривать помещение и убирать влажным способом.

То есть да: кадры тревожные. Смерти реальны. Врачи и санитарные службы работают всерьёз. Но на данный момент это не похоже на “Covid 2.0”. Скорее это напоминание о том, что после пандемии мы стали реагировать на слова “новый вирус” быстрее, чем успеваем разобраться, как именно он передаётся.





