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Сначала до 4%, а потом и до 5% от ВВП: Силиня и Спрудс заявили об увеличении военных расходов

© LETA 18 февраля, 2025 20:10

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LETA

Бюджет оборонной отрасли Латвии в следующем году планируется увеличить до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы двигаться к 5% ВВП, сообщили журналистам во вторник после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.

Для увеличения финансирования деньги придется искать, в том числе путем пересмотра внутренних ресурсов министерств, признали политики. Премьер отметила, что и само Министерство обороны в своей отрасли должно проверить, как тратятся средства, чтобы максимально сократить такие расходы, по которым " наблюдается какое-то перекрытие".

Премьер видит возможность "идти рука об руку" с индустрией внутренних дел, поскольку существует множество функций, которые этими отраслями дублируются. Необходимо эффективно экономить за счет сокращения административных и других функций, рассуждает политик.

Силиня считает, что в Латвии растет потребность в развитии национальной военной индустрии, так как не все, что необходимо для обороны страны, возможно приобрести за рубежом. Премьер-министр отметила, что обсуждение в этой связи ведется в различных форматах на уровне НАТО, Евросоюза и национальном.

В правительстве сегодня обсуждались способы сокращения сроков поставок товаров, необходимых для обеспечения государственной безопасности, а также было принято решение о дальнейшем развитии государственной оборонной корпорации.

Министр обороны Андрис Спрудс рассказал журналистам, что достигнутая договоренность о тратах в объеме 4% от ВВП необходима для обеспечения 26 оборонных приоритетов, предусмотренных планом развития Национальных вооруженных сил. Этими приоритетами являются, в частности, вложения в противовоздушную оборону, береговую оборону, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, боеприпасы и беспилотные устройства.

"Все это требует ресурсов, поэтому принято это решение, что будет как минимум 4% от ВВП с последующим увеличением до 5%. Это согласуется с целями и планами потенциала НАТО", - подчеркнул министр.

Спрудс напомнил, что при закупках вооружений уже ранее были подписаны договоры и ожидаются поставки, однако надо осознавать, что Латвия живет на этапе угрозы и лучшее сдерживание - это основательная оборона.

Силиня отметила, что в течение следующих лет запланирован ряд поставок Национальным вооруженным силам (НВС), и напомнила, что Латвия уже укрепила свою воздушную оборону и в ближайшие годы планируется ее еще больше укрепить.

Премьер-министр рассказала, что вчерашняя встреча лидеров в Париже и ее общение с генсеком НАТО и премьер-министром Дании, представлявшей Латвию на этих переговорах, показали, что Европа едина, что ее расходы на оборону необходимо укреплять, а потому ведется поиск альтернатив, одна из которых - увеличить границы бюджетного дефицита, искать возможности, как еще Европейский инвестиционный банк может финансировать не только товары дуального значения, но и военные.

Силиня рассказала, что изыскиваются возможности использования денег, занятых в рамках существующих проектов из фонда сплочения Евросоюза, на общие европейские нужды для осуществления общих европейских закупок.

Наряду с этим Силиня отметила, что НВС придется вкладываться в развитие своего персонала, а при увеличении его численности необходимо и дополнительное оборудование.

Латвия до сих пор была дальновидной, увеличивая с 2014 года и расходы на оборону, и своевременно планируя нужды, подчеркнула премьер, добавив, что сейчас геополитическая ситуация не позволяет останавливаться на достигнутом: стране надо продолжать укреплять свой потенциал, и правительство готово искать возможности для этого.

"Это будет не один финансовый источник, нужно будет комплектовать различные источники финансирования, в том числе используя предложенные Европой решения", - сказала глава правительства.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год рассчитан в размере 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Следовательно, чтобы бюджет обороны в этом году достиг 4%, он должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% потребовался бы оборонный бюджет в приблизительном размере 690 млн евро.

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