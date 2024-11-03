Смилтенс: «Грустное зрелище — «РИгА» упала!» (ВИДЕО)

Ролик пользуется большой популярностью, в комментариях также нет недостатка:

- Вместо того, чтобы спокойно поднять буковку, которую сдуло, Эдвард созовет вселатвийскую толоку.

- Ну, это можно исправить! Не Рига упала, а всего одна буковка выпала.

- На Каменном мосту тоже грустное зрелище, потому что вместо государственных флажков остались только клочья.

- Символическое зрелище.

- Можно будет миллионы впихнуть, чтобы поставить на место и подремонтировать.

- История успеха отцов города.

- Не хочется даже думать, во сколько тысяч обойдется вернуть букву на место, снова кто-то сможет деньги запихнуть себе в карман.