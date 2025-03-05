Смерть латышского народа отложена — что нужно делать в этот момент исторической передышки? Pietiek отвечает

Вопрос в том, как мы ее используем. Сможем ли мы оживить бизнес, остановить бегство людей из страны? Восстановить конкурентоспособность промышленности? Повысить эффективность государственного управления и веру людей в правительство? То есть пробежать тот же марафон с теми же протезами ног, которые мы использовали последние 30 лет? Очевидно, что нет.

У нас нет ни сил, ни ума, чтобы сделать это самостоятельно. Народ молчаливо смирился с крахом и потерял надежду. И изменить эту ситуацию практически невозможно. Но в мире происходят обнадеживающие вещи, и в Соединенных Штатах, которые были образцом и вдохновением для всех латвийских лидеров, происходят реформы, причем быстрые и радикальные. Мировая сверхдержава не боится перемен и разрушения стереотипов! Чего же должны бояться мы? Что может сделать латышский народ еще более несчастным? Уж точно не попытка реформ...

Честно признавая отсутствие квалифицированных идеологов и экспертов, мы можем вдохновляться только теми, у кого есть смысл, решимость и политическая воля провести судьбоносные реформы, которые изменят весь курс сверхдержавы США.

1) Президент, избранный народом

В США всегда был всенародно избранный президент. Несмотря на махинации демократов, это работает. Сейчас Трамп пользуется полной поддержкой большинства народа. Он имеет право говорить от имени большинства.

Изменит ли всенародно избранный президент нашу ситуацию в Латвии? Это не чудодейственное средство, но это позволило бы народу понять, кто является властью, каковы ценности, которых будет придерживаться большинство. Потому что именно вопрос ценностей является решающим - иначе в недрах партийного зоопарка родятся не только доктора и представители меньшинств, но и более серьезные девианты, которых выдвинут на пост президента. Мы можем покончить с этой клоунадой и потребовать всенародно избранного президента как объединяющего фактора на пути к приемлемому для всех будущему. И этого нетрудно добиться!

2) Конституция - это не священная корова!

Она должна быть изменена, если этого требует дух времени и ситуация. Пришло время ввести миноритарную избирательную систему, которая положит конец хаосу мелких партий и позволит самим латышам лучше понять, чего они хотят. Более того, это заставит сами партии более радикально сформулировать свою идеологию, положив конец нынешнему фарсу с кучей либеральных и ультралиберальных партий, конкурирующих друг с другом, на который с ужасом смотрят простые, консервативные, постсоветские люди Восточной Европы. Например, в светлом "Граде на холме", который так любят латыши, есть только две партии.

3) В кабинете министров должны быть только профессионалы своего дела

Нынешняя ситуация граничит со сценой из сумасшедшего дома или циркового представления. Вакцинатор-пианист, страдающие климаксом истеричные женщины в МИДе и журналист-финансист уже продефилировали на политической сцене. Прогрессивные хунвейбины в образовании - новинка. Остается отметить, что партийная принадлежность - это не профессия и не гарантия качества. Более того, если бы партии были лишены этой желанной возможности назначать своих людей на должности, управление важными отраслями, несомненно, улучшилось бы, поскольку министр оставался бы на своем посту достаточно долго, чтобы отвечать за результаты. Коррупция также снизилась бы, поскольку ныне срок полномочий министров ограничен 4 годами - именно поэтому они поспешают, пытаясь за эти 4 года обеспечить безбедную жизнь своих детей и внуков.

4) Аудит функций во всех учреждениях

Это то, что бушует в США с сумасшедшей силой и эффективностью. У латышей нет другого выбора, кроме как копировать.

Министерство изменения климата можно выбросить в навозную кучу без всякого аудита. Все, что связано с климатом, зелеными сделками, инклюзивностью, весь швабский навоз, можно выбросить вместе с физическими носителями этих идей. Сколько денег можно сэкономить, отказавшись от различных зеленых субсидий?

5) Подотчетность и ротация должностных лиц

До сих пор, за весь период существования восстановленной республики, ни один государственный служащий не был привлечен к ответственности за результаты своей работы. Необходимо ввести регулярную парламентскую оценку работы высших политических чиновников - чиновник, проваливший проект или не сумевший заручиться поддержкой большинства в парламенте, не сможет вернуться в политику.

6) Сокращение числа депутатов в местных органах власти и в Сейме

Это автоматическое следствие введения миноритарной избирательной системы, 100 депутатов больше не понадобятся.

7) Вернуть народу украденный голос - установить порог референдума на уровне 50 000 голосов.

Как сказал Вэнс в своей знаменитой речи, США не будут защищать вас от вашего собственного народа. То, что латыши не единственные, у кого украли голоса, очевидно по всей Европе. Все консервативные народы подвергаются гонениям по всей Европе. И инциденты, которые мы наблюдаем, один позорнее другого. А вишенкой на торте стал кандидат в президенты Румынии, попавший в тюрьму. Тоталитаризм либеральных левых стал патологическим; скептики шутят, что воскресни Оруэлл, он бы воскликнул: "Ребята, я написал «1984» как предупреждение, а не как руководство к действию!"

Короче говоря, это будет и скелет для реформы государственного управления, без которой дальнейшее существование латвийского государства бессмысленно.

За последние 20 лет коррупция прежних «хозяев» Латвии нанесла серьезный, возможно, непоправимый ущерб жизнеспособности латвийского государства и нации. Целое поколение выросло в отчаянии, планируя покинуть Латвию после 11-го класса и растить своих детей только за границей, потому что только там они смогут их обеспечить. Может быть, еще не поздно, и мы еще можем собраться с силами? А может, уже и нет. Но мы узнаем это, только попробовав..."