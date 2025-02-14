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Сложнее всего строить Латвии: реализация Rail Baltica может затянуться до 2033 года

© LETA 14 февраля, 2025 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

Руководитель предприятия Rail Baltica statyba группы Литовских железных дорог Арениюс Яцкус утверждает, что строительство железнодорожной линии европейской колеи Rail Baltica в Литве должно быть завершено, как и планировалось, в 2030 году, однако он также предупредил о рисках, которые могут замедлить реализацию проекта.

По словам Яцкуса, в настоящее время проводится анализ, чтобы определить, во сколько может обойтись проект, если его завершение будет отложено до 2033 года, передает литовское бюро BNS.

«У нас есть цель завершить его к 2030 году. В настоящее время мы выявили ряд рисков, некоторые из которых уже проявились, и это может задержать реализацию даже до 2032–2033 годов. Сейчас время составляется план, сколько это может стоить дополнительно и как это завершить в 2030 году, и сколько это будет стоить, если мы это завершим в 2033 году», — заявил Яцкус на заседании Комитета по экономике Сейма на этой неделе.

Он, в частности, подчеркнул, что ситуация в Латвии еще сложнее — там, по его словам, реализация проекта может затянуться до 2035 года.

По словам Яцкуса, сейчас самое главное — обеспечить финансирование работ, запланированных на 2027 год. По его словам, подавать новые заявки в Еврокомиссию будет невозможно до 2028 года, когда начнет действовать новая финансовая перспектива ЕС.

«В конце этого года все еще может произойти перераспределение остатков. Как раз к этому мы готовимся», — добавил он.

По его словам, Литва — единственная страна в Европе, которая с наибольшим энтузиазмом относится к строительству европейской железной дороги: «Финны, латыши, эстонцы, ирландцы и испанцы относятся к этому более осторожно, потому что суммы (инвестиций — BNS) велики».

По словам генерального директора Литовских железных дорог Эгидиюса Лазаускаса, смета строительства Rail Baltica также корректируется с учетом адаптации железной дороги к военным перевозкам.

«Когда проект только начинался, не было одного важного компонента, который сейчас особенно заметен — момента военной мобильности и двойного назначения. Это также оказало влияние на составление смет. Для перевозки военной техники существуют дополнительные требования и повышенные нагрузки», — сообщил Лазаускас комитету.

Он подчеркнул, что обсуждал с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом вопрос о том, может ли Литва подать заявку на большее финансирование для железной дороги двойного назначения.

Весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение путей Литвы и Польши, как ожидается, будет завершено в 2028 году.

Rail Baltica соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву; в Литве этот протяженность этого участка составит 392 километра.

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