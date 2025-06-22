Слишком низко летел: в Риге в руки полиции попался «гонщик», превысивший скорость на 100 км/ч

Любитель погонять на Lamborghini показал пример, как можно лишиться прав и получить крупный штраф за считанные секунды. Экипаж Госполиции сомневался, что сможет поймать лихача, но водитель заметил огни проблесковых маячков и остановился сам. В месте, где разрешено ехать не быстрее 50 км/ч, он перемещался со скоростью 152 км/ч.

Наказание за такое нарушение может достичь 2000 евро, при этом налагается запрет на вождение на срок до 3 лет. Водитель ранее вел себя образцово, поэтому получил штраф на меньшую сумму - 1400 евро, права у него тоже отобрали.

Поскольку в этом году 23 и 24 июня выпадает на понедельник и вторник, общее число выходных дней достигает четырех. Многие начали отмечать праздники уже вечером 20 июня. Полиция, как и каждый год, предупреждает: не стоит садиться за руль после употребления алкоголя - пользуйтесь услугами такси или общественного транспорта (в Риге он 23 и 24 июня будет бесплатным).