Следите за руками и языком: на подходе — новый закон

Трудно угодить людям, а тем более женщинам. То сидят на работе, надувшись, что никто не обращает внимания из сильного пола, а в клубе - как будто и не видят модный макияж и прикид. А другие – недотроги эдакие – просто испепеляют взглядом, когда на работе кто-то из мужчин-коллег пододвинет стул на планерке, подаст чашку кофе, а когда в пылу беседы возьмет за руку - отпрыгивает, будто бы перед ней маньяк-насильник.

В последние годы тема сексуальных домогательств на работе звучит громко и в Старой Европе, и в Америке. Чуть что - женщины кричат о том, что к ним пристают не по-детски, что работодатель использует статус подчиненной для домогательств. Актрисы перетряхнули закрома памяти и вспомнили, что лет 20-30 назад к ним приставали режиссеры. Начинаются громкие процессы – сенсация, возвращение прежней славы...

Но реклама рекламой, а не одному режиссеру дамочки испортили биографию. В частности, великий Роман ПОЛАНСКИ дважды был призван к ответу за сексуальный интерес к снимающимся у него актрисам. Правда это или пиар-ход ловких актрис - мы не узнаем.

У нас же волна жалоб на сексуальные домогательства поднимается в вузах, где студентки кивают на преподов, которые к ним пристают вместо того, чтобы сразу поставить 10 баллов или хотя бы 8...

А теперь – статья закона

Зато у нас будет свой закон, вернее - статья, дополняющая уже имеющий быть и включающий в себя достаточно обширный круг жизненных ситуаций, а именно – закон «Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка». Теперь – и за сексуальные домогательства. Поправки приняты Сеймом в третьем — окончательном - чтении.

В аннотации к законопроекту говорится, что закон, так сказать, вызван жизнью. Пострадавшие в различных жизненных ситуациях подвергались сексуальным домогательствам, однако по жалобам нельзя было совершить адекватные правовые действия, так как латвийские нормативные акты не предусматривают конкретной ответственности за подобные оскорбительные и унизительные для жертв действия. Теперь же вот будет новый закон.

- Закон еще не в силе, а на подходе. И опыта практического применения еще нет, - комментирует юрист Александр ВОРОНОВ. – Пока мы можем только смотреть букву закона и действия, которые подлежат рассмотрению и в случае подтверждения фактов – наказанию. Определен и размер наказания...

Как это - нельзя

Разберемся, какие действия могут рассматриваться как нарушение новой статьи закона. Они квалифицируются как действия письменного и устного характера, которых не желает другая сторона.

В аннотации к поправкам отмечается, что под сексуальными домогательствами в новом законопроекте понимаются (в том числе):

* сексистски оскорбительные заявления, которые сообщаются конкретному лицу в общественном месте (например, по месту работы или учебы, в месте оказания публичной услуги);

* нарушение личного пространства, пребывание в тесной близости, вызывающее неприязнь у потерпевшего;

* нежелательные умышленные прикосновение, поглаживания, интенсивное внимание к интимным зонам;

* высказывание интимных, личных комментариев, вопросы с сексуальным подтекстом о внешнем виде человека, вопросы о сексуальном опыте;

* предложения вступить в сексуальные отношения (с обещанием вознаграждения или без такового), начало переговоров и общение на эротические, сексуальные темы, демонстрация сексуальных жестов/действий;

* отправка информации сексуального содержания или запросы прислать свои фотографии интимного характера, видео;

* демонстрация половых органов, демонстративно сексуальное обнажение;

* настойчивое, бестактное, агрессивное, чрезмерно сексуальное, интимное обращение к другому лицу или иное нежелательное и не соответствующее ситуации и месту выражение сексуального внимания...

С согласия или против желания?

И это еще не все. В Министерстве юстиции ЛР, комментируя новую статью закона, отмечают, что все ситуации оскорбительно сексуального характера включить в закон нельзя. В каждом отдельном случае будет оцениваться контекст, в котором были совершены определенные действия.

- Главный критерий – совершаются действия по обоюдному согласию или против воли одного из участников, - отмечает юрист. – То есть являются ли предпринятые действия желательными или нежелательными для пострадавшей стороны. Если эта сторона дала согласие на указанные действия, то есть не имеет возражений, то, как трактует новая статья закона, это действие не рассматривается как нарушение и, соответственно, сторона не признается пострадавшей...

Помним, помним. «Согласие – есть продукт при полном непротивлении сторон...» - так лихо завернул истерзанный нарзаном монтер Мечников из бессмертного романа «12 стульев» Ильи ИЛЬФА и Евгения ПЕТРОВА. И ведь не поспоришь.

А кто будет разбирать – с согласия или без оного? Куда идти оскорбленной жертве?

Сообщить надо в полицию - если кто-то считает, что ему причинен вред из-за действий сексуального характера со стороны другого лица. Там и оценят ситуацию: возбуждать дело и применять административное наказание или спустить жалобу на тормозах.

Чтобы быть убедительными, если что, надо, как и при всех других обращениях в полицию, заручиться показаниями свидетелей, запастись видеозаписями. А еще лучше – привести охальника да еще с признательными показаниями. Тогда уж точно придется открыть дело...

Теперь – по кошельку

В целях закрепления административной ответственности за сексуальные домогательства внесено дополнение закона статьей 11.2 в следующей редакции:

"За сексуальные домогательства, то есть нежелательные для лица физические, устные или письменные действия сексуального характера, направленные на оскорбление достоинства лица и поставившие его в устрашающие, враждебные, унижающие, деградирующие или оскорбительные обстоятельства, применяется штраф в размере до 140 единиц штрафа".

С учетом, что единица штрафа в Латвии – 5 евро, штраф за оскорбительные слова сексуального характера и действия – до 700 евро...

Девочки - налево, мальчики - направо

Хорош ли закон, будет ли он действовать как надо, покажет время. Но, как считает юрист Александр Воронов, это удобная уловка для сутяжников, для сведения счетов в трудовых коллективах, в семьях, среди соседей:

- Если две стороны кивают друг на друга, то трудно будет разобраться - кто прав, кто виноват. Хотя порой якобы пострадавшей стороне достаточно для удовлетворения и публичного скандала...

Чтобы полиция грамотно применяла этот закон, нужны будут дополнительные подзаконные акты и, конечно, практика и еще раз практика.

Кто-то уже видит, что полицейские участки превратятся в скандальные шоу типа «За стеклом», «ДНК» и другие, где люди будут выяснять отношения не у себя дома, а в присутствии полицейских, понятых, возможно, телевидения и блогеров, - если это люди медийные.

А среди мужской части населения уже ходят разговоры, что к девушкам подойти нельзя будет. Сразу в полицию! Надо сказать, с годами романтические отношения и так становятся все менее яркими, взаимоотношения между полами упрощаются. Придется брать письменное согласие, что девушка не против ухаживания, – а то мало ли как дело обернется в будущем.

В свою очередь девушки и женщины забеспокоились, что теперь ребята и мужчины будут бояться даже комплимент сказать, не зная, как отреагирует объект. Ведь кто-то и цветок на 8 Марта может расценить как сексуальное домогательство...

Оксана ПЕТРЕНКО