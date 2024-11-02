«Интересно, что летописи якобы рассказывают о приходе этих русских, то есть восточных славян, на территорию Латвии, но археологический материал не показывает ни их постоянного присутствия, ни их власти. Историки и археологи давно доказали, что ни в Риге, ни на территории Латвии не было славянских общин, предков современных русских. В то же время в Интернете снова и снова можно встретить утверждения «мы, русские, жили здесь еще в XIII веке», «это древняя русская земля» и так далее.

Очевидно, что Восточная Балтия и прилегающие восточнославянские территории не жили во взаимной изоляции. История уходит корнями гораздо дальше XIII века, но мы не видим в то время ни политического господства, ни попыток колонизации», - говорит историк".