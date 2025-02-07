Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

© Lsm.lv 7 февраля, 2025 17:38

Бизнес 0 комментариев

Крупные латвийские собственники земельных угодий в поисках новых сфер для инвестиций все чаще выбирают туризм. Они восстанавливают старые усадьбы, строят отели, открывают рестораны — и все это положительно сказывается на внутреннем туризме Латвии и вообще на развитии латвийской провинции. Такое мнение высказал в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор портала Travelnews.lv Айвар Мацкевич.

Эксперт отметил, что в последние годы в Латвии бурно развивается внутренний туризм.

«За это мы должны благодарить пандемию: когда нельзя было выезжать за границу, наши люди стали путешествовать по своей стране. Даже многие известные повара переехали в провинцию — в Цесис, Кулдигу. Они там открыли рестораны, которые теперь фигурируют в путеводителе Michelin.

Богатые собственники земли скупили все, что только можно, и теперь инвестируют в туризм — строят новые отели, открывают рестораны, пивоварни. Nurmuiža под Сигулдой, Miķelis в Бауске, Karina home под Краславой — вот лишь несколько новых мест. И это не просто отели. Каждый из них имеет свою изюминку, будь то спа, коллекция автомашин или восстановленный исторический памятник.

Конечно, это не самые дешевые места для отдыха, но для любителей бюджетного отдыха провинция тоже предлагает массу возможностей — сейчас стали популярны всевозможные походы и спортивные соревнования».

На данный момент соотношение внешнего и внутреннего туризма в Латвии составляет 60/40. А еще недавно оно было 80/20.

Единственное, что тормозит развитие местного туризма, — плохие дороги. «У нас, в отличие от соседней Литвы, нет автобанов. А по разбитым дорогах люди ездить не хотят, особенно ночью или в зимнее время года. Поэтому в Латгалии, например, летом туристов много, а зимой туда мало кто едет», — говорит Мацкевич.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Начато строительство контактной сети на железнодорожной линии Засулаукс-Болдерая

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

Читать
Загрузка

Это способ защитить нашу культуру: Ратниекс направил официальное письмо министру юстиции

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) направил официальное письмо министру юстиции Инесе Либиня-Эгнере (Новое едиснтво) с просьбой подготовить и продвинуть поправки к законодательству, запрещающие строительство мечетей на всей территории Латвии.

Читать

«Предложил дочке пива и сказал, что сидел в тюрьме!» Женщина в панике из-за преследования неадекватного мужчины

Важно 17:55

Важно 0 комментариев

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

Лиепайчанка Екатерина поделилась тревожным опытом — женщина сообщает, что накануне, около 18:00, за ней следил неадекватный мужчина, который "предложил ее маленькой дочери пиво, так как это якобы поможет ей расслабиться".

Читать

Премьер-министр Швеции в Адажи: мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира

Новости Латвии 17:23

Новости Латвии 0 комментариев

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

"Мы не в состоянии войны, но и не в состоянии мира", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу на военной базе в Адажи на церемонии, посвященной присоединению механизированного пехотного батальона вооруженных сил Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Читать

Еврокомиссия намерена решить проблему чрезмерного туризма в странах ЕС

Мир 17:08

Мир 0 комментариев

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

Читать

Комиссия Сейма: в Белоруссии латвийца могут арестовать даже за неправильный цвет куртки!

Новости Латвии 16:51

Новости Латвии 0 комментариев

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Конкретные дела троих обвиняемых в Белоруссии граждан Латвии были рассмотрены в закрытой части заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Читать