Скупив все, что можно, владельцы земель в Латвии вкладываются в туризм: эксперт

Эксперт отметил, что в последние годы в Латвии бурно развивается внутренний туризм.

«За это мы должны благодарить пандемию: когда нельзя было выезжать за границу, наши люди стали путешествовать по своей стране. Даже многие известные повара переехали в провинцию — в Цесис, Кулдигу. Они там открыли рестораны, которые теперь фигурируют в путеводителе Michelin.

Богатые собственники земли скупили все, что только можно, и теперь инвестируют в туризм — строят новые отели, открывают рестораны, пивоварни. Nurmuiža под Сигулдой, Miķelis в Бауске, Karina home под Краславой — вот лишь несколько новых мест. И это не просто отели. Каждый из них имеет свою изюминку, будь то спа, коллекция автомашин или восстановленный исторический памятник.

Конечно, это не самые дешевые места для отдыха, но для любителей бюджетного отдыха провинция тоже предлагает массу возможностей — сейчас стали популярны всевозможные походы и спортивные соревнования».

На данный момент соотношение внешнего и внутреннего туризма в Латвии составляет 60/40. А еще недавно оно было 80/20.

Единственное, что тормозит развитие местного туризма, — плохие дороги. «У нас, в отличие от соседней Литвы, нет автобанов. А по разбитым дорогах люди ездить не хотят, особенно ночью или в зимнее время года. Поэтому в Латгалии, например, летом туристов много, а зимой туда мало кто едет», — говорит Мацкевич.