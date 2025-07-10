Представляя свою первую стратегию по созданию резервов, исполнительная власть ЕС указала, что странам-членам также стоит рассмотреть возможность закупки средств экстренной очистки воды, оборудования для ремонта подводных кабелей, дронов и передвижных мостов, которые могли бы использоваться в кризисных ситуациях.

Эта стратегия представлена после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь подчеркнула, что ЕС должен быть готов к самообороне к 2030 году. «Военное перевооружение России означает, что в течение двух-пяти лет она может стать реальной военной угрозой для Европы и НАТО», — заявила она во вторник в Европейском парламенте.

В начале этого года жителей ЕС призвали создавать запасы пищи, воды и предметов первой необходимости, которых хватит хотя бы на 72 часа в случае военного нападения, природной катастрофы, отключения электроэнергии или техногенной аварии. В рамках стратегии готовности чиновники разрабатывают рекомендации о том, какие запасы должны поддерживать правительства и как улучшить подготовку к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения — таким, как пандемии, антимикробная устойчивость, химические, ядерные или биологические угрозы.

Эти планы отражают уроки пандемии COVID-19, когда государства ЕС конкурировали за маски и другое медицинское оборудование, оставляя в дефиците тех, кто нуждался в них больше всего. Стратегия также вдохновлена примерами некоторых стран ЕС — в частности, Комиссия выделила Финляндию, Эстонию и Чехию, которые уже активно формируют резервы.

Согласно стратегии, ЕС должен разработать и регулярно обновлять перечни критически важных товаров, адаптированные к различным кризисным сценариям. К 2026 году планируется создать центр по стратегическим сырьевым материалам, который будет централизованно закупать эти ресурсы от имени компаний, а также управлять запасами. В том же году должен быть составлен список приоритетных медикаментов и медицинских технологий для резервного хранения и совместных закупок.

Бюджет программы кредитования, поддерживаемой Европейским инвестиционным банком и предназначенной для помощи малым предприятиям и стартапам в разработке новых лекарств и медтехнологий, будет увеличен вдвое — до 200 миллионов евро к 2027 году. Также ведётся работа над системой мониторинга сточных вод, которая станет «радаром раннего предупреждения» для выявления инфекционных заболеваний ещё до появления симптомов. Во время пандемии эксперты в области здравоохранения указывали, что анализ сточных вод — экономически эффективный способ оценки угроз здоровью.

Уже сейчас в распоряжении ЕС есть парк противопожарных самолётов и вертолётов, самолёты для медицинской эвакуации, медицинское оборудование и полевые госпитали. Поскольку в Европе растёт риск лесных пожаров — а пожарные всё ещё борются с огнём вблизи Марселя — Комиссия подчёркивает, что потребуется больше вертолётов и лёгких самолётов для защиты новых уязвимых регионов.

Комиссар ЕС по управлению кризисами Хаджа Лахбиба заявила: «Мы знаем, с какими угрозами сталкиваемся — гибридные атаки, отключения электроэнергии, экстремальные погодные явления и распространение болезней. Это больше не отдалённые риски. Именно поэтому мы переносим готовность с заднего плана на передовую линию защиты».