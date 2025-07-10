Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Скоро Россия может стать реальной военной угрозой: Еврокомиссия призывает готовиться к катастрофам (3)

Редакция PRESS 10 июля, 2025 10:15

Мир 3 комментариев

Европейскому союзу следует создать запасы продовольствия, лекарств, генераторов и сырья, чтобы лучше подготовиться к военному вторжению, пандемии или стихийному бедствию, заявила в среду Европейская комиссия.

Представляя свою первую стратегию по созданию резервов, исполнительная власть ЕС указала, что странам-членам также стоит рассмотреть возможность закупки средств экстренной очистки воды, оборудования для ремонта подводных кабелей, дронов и передвижных мостов, которые могли бы использоваться в кризисных ситуациях.

Эта стратегия представлена после того, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен вновь подчеркнула, что ЕС должен быть готов к самообороне к 2030 году. «Военное перевооружение России означает, что в течение двух-пяти лет она может стать реальной военной угрозой для Европы и НАТО», — заявила она во вторник в Европейском парламенте.

В начале этого года жителей ЕС призвали создавать запасы пищи, воды и предметов первой необходимости, которых хватит хотя бы на 72 часа в случае военного нападения, природной катастрофы, отключения электроэнергии или техногенной аварии. В рамках стратегии готовности чиновники разрабатывают рекомендации о том, какие запасы должны поддерживать правительства и как улучшить подготовку к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения — таким, как пандемии, антимикробная устойчивость, химические, ядерные или биологические угрозы.

Эти планы отражают уроки пандемии COVID-19, когда государства ЕС конкурировали за маски и другое медицинское оборудование, оставляя в дефиците тех, кто нуждался в них больше всего. Стратегия также вдохновлена примерами некоторых стран ЕС — в частности, Комиссия выделила Финляндию, Эстонию и Чехию, которые уже активно формируют резервы.

Согласно стратегии, ЕС должен разработать и регулярно обновлять перечни критически важных товаров, адаптированные к различным кризисным сценариям. К 2026 году планируется создать центр по стратегическим сырьевым материалам, который будет централизованно закупать эти ресурсы от имени компаний, а также управлять запасами. В том же году должен быть составлен список приоритетных медикаментов и медицинских технологий для резервного хранения и совместных закупок.

Бюджет программы кредитования, поддерживаемой Европейским инвестиционным банком и предназначенной для помощи малым предприятиям и стартапам в разработке новых лекарств и медтехнологий, будет увеличен вдвое — до 200 миллионов евро к 2027 году. Также ведётся работа над системой мониторинга сточных вод, которая станет «радаром раннего предупреждения» для выявления инфекционных заболеваний ещё до появления симптомов. Во время пандемии эксперты в области здравоохранения указывали, что анализ сточных вод — экономически эффективный способ оценки угроз здоровью.

Уже сейчас в распоряжении ЕС есть парк противопожарных самолётов и вертолётов, самолёты для медицинской эвакуации, медицинское оборудование и полевые госпитали. Поскольку в Европе растёт риск лесных пожаров — а пожарные всё ещё борются с огнём вблизи Марселя — Комиссия подчёркивает, что потребуется больше вертолётов и лёгких самолётов для защиты новых уязвимых регионов.

Комиссар ЕС по управлению кризисами Хаджа Лахбиба заявила: «Мы знаем, с какими угрозами сталкиваемся — гибридные атаки, отключения электроэнергии, экстремальные погодные явления и распространение болезней. Это больше не отдалённые риски. Именно поэтому мы переносим готовность с заднего плана на передовую линию защиты».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 65 реакций
Комментарии (3) 65 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:50 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Безопасность детей у воды — умение плавать не гарантия
Bitnews.lv 13 часов назад
Латвии нужен прокурор
Sfera.lv 13 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (3)

Мир 21:34

Мир 3 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (3)

Важно 21:26

Важно 3 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (3)

Важно 21:21

Важно 3 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (3)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 3 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (3)

Важно 20:21

Важно 3 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (3)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 3 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (3)

Важно 18:38

Важно 3 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать