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«Сколько ж можно это терпеть!?» Венгрию хотят наказать за запрет гей-парада

© BBC 28 мая, 2025 10:13

Мир 0 комментариев

Напряжение в отношениях Венгрии с большинством остальных стран Евросоюза нарастает: во вторник 17 стран ЕС, в том числе Германия и Франция, призвали Еврокомиссию наказать Будапешт за принятие закона, фактически запрещающего гей-прайд — парад представителей ЛГБТ-сообщества.

«Мы разделяем озабоченность Европейской комиссии в этом отношении и призываем комиссию оперативно применить весь набор юридических инструментов в ее распоряжении, если эти шаги не будут соответствующим образом пересмотрены [Венгрией]», — говорится в заявлении.

Кроме Германии и Франции, заявление подписали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Испания, Нидерланды, Ирландия, Испания, Португалия, Словения, Швеция и Люксембург.

Каким может быть наказание, авторы заявления не уточняют. Во вторник министры по делам Европы стран ЕС обсуждали в Брюсселе соблюдение Венгрией норм Евросоюза, и многие дипломаты и политики говорят, что теоретически Венгрию нужно было бы лишить права голоса в ЕС, но практически это пока маловероятно.

Еврокомиссия и большинство стран ЕС давно обвиняют правительство Виктора Орбана и его партии Фидес в нарушении принципа верховенства закона (за это Еврокомиссия заморозила перечисление Будапешту миллиардов евро из общего кошелька ЕС), попытках саботировать общеевропейскую политику в отношении России и Украины и в нарушении прав меньшинств.

В марте парламент Венгрии, где Фидес с малой партией-сателлитом имеет больше двух третей голосов, принял закон, позволяющий штрафовать организаторов шествий представителей ЛГБТ-сообщества.

В 2021 году венгерский парламент внес дополнения к закону о защите детей, которыми на российский манер запретил «пропаганду ЛГБТ» в присутствии детей, а теперь депутаты приняли закон о публичных мероприятиях с отсылкой к этому положению закона о защите детей. «Мы очень встревожены этими действиями, которые противоречат основополагающим ценностям — человеческому достоинству, свободе, равенству и уважению прав человека», — говорится в заявлении 17 стран ЕС.

Министры по делам Европы во вторник обсуждали венгерский вопрос в рамках подготовки к очередному саммиту Евросоюза.

«Прошло уже семь лет и семь слушаний, и мы оказались у развилки, — сказала накануне изданию Politico шведский министр по делам Европы Джессика Розенкранц. — Если на завтрашнем совещании Венгрия не продемонстрирует совершенно новый подход, то я больше не вижу смысла в этих слушаниях. Давно пора всерьез подумать о следующих шагах».

Венгрия в лице министра по делам ЕС Яноша Боки нового подхода, как передает агентство Reuters, не продемонстрировала. «Запрета на прайд в Венгрии нет!» — заявил Бока перед встречей в Брюсселе. Оппоненты венгерских властей говорят, что это — казуистика и просто неправда.

Сам Виктор Орбан заявлял, что теперь организаторы будапештского ежегодного прайда могут даже не пытаться провести его снова.

Многие европейские политики и дипломаты говорят, что Венгрию следовало бы лишить права голоса в Евросоюзе. Такое наказание в уставе ЕС есть, но процедура его назначения такова, что применить его на практике крайне затруднительно. На первом этапе этой процедуры страны ЕС должны большинством в 4/5 голосов решить, что Венгрия действительно нарушает основополагающие правила союза. Собрать голоса 21 страны из 27 в случае с Венгрией, скорее всего, не будет проблемой.

Но на следующем этапе за лишение страны голоса должны проголосовать все 26 остальных членов ЕС — и вот этого добиться крайне сложно. Венгрию, вероятно, поддержит по крайней мере нынешнее правительство Словакии — и этого будет достаточно.

Сейчас, по словам анонимных собеседников Politico в структурах ЕС, за то, чтобы дать ход процедуре лишения голоса, выступают 19 стран союза. В целом же, как неоднократно за время войны в Украине писали многие издания, раздражение поведением Орбана в Евросоюзе все нарастает. «Когда у тебя на границах — экзистенциальная угроза, то сколько ж можно это терпеть», — цитирует Politico анонимного собеседника из структур ЕС.

 

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