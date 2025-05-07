Такой запрет предусмотрен в новых обязательных правилах "Об ограничении времени использования фейерверков и сценической пиротехники в Риге". Планируется, что использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на открытом воздухе в административной территории Рижского самоуправления будет запрещено с 22:00 до 07:00, за исключением публичных мероприятий, согласованных с Рижским самоуправлением, а также в новогоднюю ночь — с полуночи до 01:00.

До 20 мая рижан приглашают выразить своё мнение по поводу временного ограничения использования фейерверков и сценической пиротехники в Риге.

По мнению заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы (партия "Код Риге"), новые обязательные правила дадут чёткое юридическое основание для реагирования на инциденты, подобные тем, что произошли с фанатами футбольного клуба "Аякс", которые запускали пиротехнику у подножия Памятника Свободы.

Как пояснили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции, в настоящее время в столице не действуют обязательные правила, ограничивающие использование пиротехники. В настоящий момент муниципальная полиция осуществляет контроль на основании Закона об обороте пиротехнических изделий. Согласно этому закону, запрещается использовать фейерверки и сценическую пиротехнику на проезжей части дорог и тротуарах без разрешения местного самоуправления.

Также запрещено использование фейерверков ближе чем на 100 метров от государственных и муниципальных учреждений, иностранных дипломатических представительств, церквей и молитвенных домов, медицинских, образовательных, социальных и реабилитационных учреждений, автовокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и морских портов — без получения разрешения соответствующих учреждений.

Пиротехнические ракеты запрещено использовать во дворах многоквартирных домов. Закон также предусматривает, что самоуправление имеет право ограничивать место и время использования фейерверков и сценической пиротехники, издавая соответствующие обязательные правила.

Как сообщалось ранее, в январе этого года болельщики нидерландского футбольного клуба "Аякс" устроили беспорядки в центре Риги, а также использовали пиротехнику у Памятника Свободы. По этим событиям полиция возбудила два уголовных дела по факту хулиганства. Сам памятник не пострадал.