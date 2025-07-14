Скандал: альтернативы опасному покрытию стадиона «Даугава» для танцоров нет

Всю прошлую неделю в социальных сетях появлялись сообщения о том, что пол под ногами танцоров разрушается и образуются опасные неровности, но самая худшая ситуация наблюдалась в дождливую пятницу, когда зрители также стали свидетелями того, как большее количество танцоров упало с пола и им потребовалась медицинская помощь во время преждевременно завершившегося танцевального концерта.

Васильева рассказала, что в Латвии есть только одна такая площадка, она является собственностью стадиона «Даугава» и используется для проведения танцевальных концертов как минимум с 2015 года.

Представитель организаторов фестиваля признала, что покрытие «несет в себе серьезные риски», и что этот вопрос действительно необходимо «серьезно рассмотреть для следующего фестиваля».

По ее мнению, нельзя сказать, что на пятничном концерте были получены какие-то очень серьезные переломы, поскольку никто из пострадавших детей не был оставлен в детской больнице для дальнейшего лечения.

Васильева отметила, что фестиваль будет ещё оцениваться и анализироваться, в том числе путём опроса участников. В целом организаторы очень довольны как самой работой, так и художественным уровнем фестиваля.

Как уже сообщал press.lv, после пятничного концерта многие зрители были в шоке от "некачественного пола", на котором пришлось танцевать школьникам. Тем более, пошел дождь и ситуация усугубилась. Некоторым упавшим танцорам пришлось оказывать медицинскую помощь прямо во время концерта.

- Как жаль, вчера и еще сегодня после полудня дети, увиденные по ТВ и на улицах, создали такое радостное, полное надежды и веры ощущение, что есть такие дети, такие педагоги, такой праздник, что у Латвии есть будущее!

- Какой-то кошмар. Когда все это кончится? Никто ведь ни за что не ответит. Детям велят танцевать на некачественном полу? При всем этом финансировании не могут настелить нормальный пол для танцев? Это какой-то пох..зм по отношению ко всему. Разве нельзя пригласить профессиональных продюсеров? (...) Тот танцор, которого унесли с площадки, повредил ногу из-за пола? Там надо в суд подавать.

- Да, зрелище было трагическое - как малыши падали и скользили. Реально хотелось кому-то из этих организаторов дать в челюсть. И насчет системы оповещения тоже удивился. На стадионе, где больше 20 тысяч человек, не нашлось даже обычного рупора, чтобы что-то сказать, а мы уже два года к войне готовимся.

- Слишком много драмы. Прости, но в государстве, где никто не берет на себя ответственность ни за что "наверху", как раз наивно - чего ты здесь ждешь? Нет плохого помоста для танцев - есть плохой танцор! Как и нет плохой погоды - есть неправильная одежда и отношение!

- Меня, мягко выражаясь, удивляет отношение устроителей праздника к безопасности детей. Позавчера ГПСС разослала предупреждение о буре и призвала людей на следующий день оценить необходимость выходить из дома. Со стороны устроителей праздника - полная тишина. Хорошо, ночь прошла спокойно, но у меня вопрос - предупреждения ГПСС никак не касаются устроителей праздника? Вчера - гроза. Во время нее не отменяются / не прерываются ни генеральные репетиции хоров, ни танцевальный концерт. И стадион, и эстрада - открытые места, где собраны тысячи детей, в грозу они подвергаются опасности. Концерт прекращается только после того, как сказано изначально, повреждения техники из-за молнии. Меня реально интересует, что сказали бы устроители праздника родителям, если бы молния попала в детей? Праздник - словно священная корова, выше здравого смысла? P.S. Праздник продолжает устраивать та же самая команда, которая в 2015 году не прервала генеральную репетицию, когда среди хористов начались массовые обмороки, потом праздничное шествие то отменяли, то разрешали, вызвав умеренный хаос и дискуссии, длившиеся месяцами".