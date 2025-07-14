Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Человеческий фактор? Причина авиакатастрофы в Индии, унесшей жизни более 270 человек

Редакция PRESS 14 июля, 2025 12:03

Мир 0 комментариев

Прошел месяц со дня одной из самых страшных авиакатастроф в истории Индии — падения пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner вскоре после взлета из аэропорта Ахмадабада 12 июня. Стали известны первые официальные выводы экспертов, опубликованные Bloomberg: катастрофа произошла из-за неожиданной остановки подачи топлива в оба двигателя.

На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет рухнул прямо на жилой квартал, оставив за собой след разрушений и боли. Количество погибших и пострадавших превысило 270 человек. Уцелеть удалось лишь одному — настоящее чудо на фоне этой трагедии.

В предварительном отчете говорится, что система подачи топлива была практически сразу переведена в положение «отключено». Почему это произошло — до сих пор неизвестно. На аудиозаписи из кабины пилотов слышно, как один из них с тревогой спрашивает: «Почему ты отключил двигатель?» На что второй в замешательстве отвечает: «Я ничего не делал».

Через десять секунд подача топлива была восстановлена, но один из двигателей уже не смог набрать необходимую мощность. Этот короткий промежуток стал фатальным.

Расследование продолжается, и весь мир ждет ответов — как могло случиться, что один сбой повлек за собой столько жизней. Однако из неофициальной информации, из неофициальных анализов экспертов все большую силу набирает версия "человеческого фактора".

Возможно, кто-то из членов экипажа намеренно отключил подачу топлива. На этом фоне в экспертной среде уже идут обсуждения того, как именно можно и нужно усилить контроль за ментальным состоянием экипажа. К сожалению, в  последнее время уже случались катастрофы, вызванные именно этой причиной.

В частности, одна из наиболее громких трагедий случилась десять лет назад, когда во Французских Альпах разбился самолет немецкой авиакомпании Germanwings. Позже следствие установило, что второй пилот намеренно направил самолет в склон горы. Погибли 150 человек.

...Полная расшифровка разговора экипажа самолета, упавшего в Индии, пока не разглашается.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 3 часа назад
Трамп поставил ультиматум Москве: 50 дней на мир в Украине
Bitnews.lv 9 часов назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 11 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 11 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 14 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 14 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать