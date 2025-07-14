Человеческий фактор? Причина авиакатастрофы в Индии, унесшей жизни более 270 человек

На борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет рухнул прямо на жилой квартал, оставив за собой след разрушений и боли. Количество погибших и пострадавших превысило 270 человек. Уцелеть удалось лишь одному — настоящее чудо на фоне этой трагедии.

В предварительном отчете говорится, что система подачи топлива была практически сразу переведена в положение «отключено». Почему это произошло — до сих пор неизвестно. На аудиозаписи из кабины пилотов слышно, как один из них с тревогой спрашивает: «Почему ты отключил двигатель?» На что второй в замешательстве отвечает: «Я ничего не делал».

Через десять секунд подача топлива была восстановлена, но один из двигателей уже не смог набрать необходимую мощность. Этот короткий промежуток стал фатальным.

Расследование продолжается, и весь мир ждет ответов — как могло случиться, что один сбой повлек за собой столько жизней. Однако из неофициальной информации, из неофициальных анализов экспертов все большую силу набирает версия "человеческого фактора".

Возможно, кто-то из членов экипажа намеренно отключил подачу топлива. На этом фоне в экспертной среде уже идут обсуждения того, как именно можно и нужно усилить контроль за ментальным состоянием экипажа. К сожалению, в последнее время уже случались катастрофы, вызванные именно этой причиной.

В частности, одна из наиболее громких трагедий случилась десять лет назад, когда во Французских Альпах разбился самолет немецкой авиакомпании Germanwings. Позже следствие установило, что второй пилот намеренно направил самолет в склон горы. Погибли 150 человек.

...Полная расшифровка разговора экипажа самолета, упавшего в Индии, пока не разглашается.