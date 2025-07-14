Как не говорить о гарантированной законом базе для уходящих на пенсию латвийцев, если почти половина выходящих в ЛР на пенсию сразу после назначения пенсии бежит в самоуправление регистрироваться в статусе малоимущих?

По данным Министерства благосостояния ЛР, в настоящее время, выходя на заслуженный отдых, начинающие пенсионеры получают пенсию в размере примерно 46,5% от прежней зарплаты. А прогноз говорит, что к 2062 году этот коэффициент замещения упадет до 34,1%. Это означает, что в перспективе пожилых людей оставят совсем без дохода.

Вернемся на несколько месяцев назад, когда правительство поручило Минблагу и организациям пенсионеров концептуально договориться о том, по какому принципу будет определять базовая пенсия...

Хотели как лучше...

В конце мая 2021 года на Совете по делам сениоров тогдашний министр благосостояния Рамона ПЕТРАВИЧА рассказала о возможности введения базовой пенсии в Латвии с 2023-го и о том, что нынешняя пенсионная система не обеспечивает достаточные средства ни настоящим пенсионерам, ни будущим. А взносы, образующие будущий пенсионный капитал, не обеспечивают такого размера пенсии, чтобы человек мог выжить.

И повышением минимальной пенсии с бедностью бороться не получается. Рассматривается опыт других стран, где за основу пенсионной системы берется базовая пенсия, а остальная часть пенсии формируется из социальных взносов самого человека...

Что такое базовая пенсия?

Это определенный законом гарантированный доход для всех пенсионеров, который они получают раз в месяц. А уже дополнительно к этой твердо установленной базе будет присоединяться капитал 1-го и 2-го пенсионных уровней. Попросту – это прибавка к пенсии по старости, которая будет выплачиваться не из социального, а из госбюджета, формирующегося из налогов жителей, в том числе подоходного.

Безусловно, какая-то сумма плюс к пенсиям по старости повысит доходы пожилой части населения, хотя и не решит вопроса бедности. Пенсионеры, услышав о какой-то доплате, уже волнуются: будет ли новшество распространяться на всех пенсионеров по старости или только на тех, кто будет выходить на пенсию после принятия нового закона?

Волнения стариков понятны: законы и правила меняются на глазах. Поэтому поясняем: речь шла о том, что базовая пенсия должна выплачиваться всем пенсионерам независимо от времени, когда им была присвоена пенсия. Как мы знаем, люди преклонного возраста, выходившие на пенсию с советским стажем, получают суммы, которых хватает разве что за коммуналку заплатить.

Но и «молодые» пенсионеры во многих случаях оказываются в ситуации, когда не на что купить лекарства, тем более с доплатой за рецепт по 0,75 евро. В 2024 году 29% сениорам назначили пенсии до 350 евро. А 20% новых пенсионеров заслужили пенсии от 350 до 500 евро. Неужели они мало и непродуктивно работали все 15 лет, необходимые ранее для пенсионного страхового стажа?

Итого - почти половина латвийцев в возрасте 65 лет (47%) получают пенсии меньше 500 евро в месяц. Как жить, дорогое правительство? – спрашивают жители...

Ждите, сениоры, ждите...

Говорится, что базовые пенсии будут не раньше 2029 года. Спрашивается: почему именно 2029-го, если положение пенсионеров так катастрофично уже сегодня?

Ответ простой: денег не хватает. Государство и так сделало широкий жест в отношении пенсионеров, которые уходили на пенсию с 2012 года и были лишены доплат за стаж, накопленный до 1996-го. Эти добавки с 2007 года выплачивались уходящим на заслуженный отдых сениорам. А с 2024-го вернули выплаты доплат по группам пенсионеров, что продолжится вплоть до 2029 года, когда на пенсию будут выходить рожденные в 1964-м латвийцы (если ничего не изменится).

Размер прибавки - 1,62 евро за каждый год стажа, накопленный до 1 января 1996 года. И ни в чем себе не отказывайте, дорогие пенсионеры...

Теория расчёта

Как будет рассчитываться базовая пенсия? Первоначально рассматривались четыре варианта решения вопроса.

1. Увеличить размер доплаты за каждый год стажа до 31 декабря 1995 года до 0,35% от медианы среднего дохода по стране. В будущем каждый год увеличивать размер доплат на 0,04%, пока к 2039 году они не вырастут до 0,75% от медианы дохода.

С 2029 года ввести новые доплаты за стаж с 1 января 1996-го по 31 декабря 2000-го. Далее каждый год на 5 лет увеличивать период доплат - и так до 2036-го. Размер доплаты - от 0,25% медианы, и до 2047 года довести их до 0,7% от медианы дохода за каждый год стажа.

2. Доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года с 2029-го установить в размере 0,35% от медианы и к 2039-му поднять их до 0,75% от медианы дохода.

С 2032 года ввести доплаты за каждый год стажа с 1 января 1996-го до 31 декабря 2000-го и каждый год период доплат увеличивать на 5 лет – до 2039-го.

3. Ведение базовых пенсий для всех сениоров с 2029 года в размере 6% от медианы доходов по стране (44,57 евро в месяц). Каждые три года доплаты поднимать на 6%, пока к 2038-му базовая пенсия не достигнет 22% от медианы доходов по стране.

4. Установить базовую пенсию для всех пенсионеров в размере 22% от медианы доходов в 2029 году (208,56 евро в месяц).

СПРАВКА. Средняя медиана — это фиксированный социально-экономический показатель, который на данный момент в Латвии составляет 754 евро 74 цента. Это, так сказать, отправная точка для расчетов, в том числе уровня доходов населения для назначения социальной помощи.

(кк)

Конечно, самый привлекательный вариант – прибавка к пенсии 208 евро с мелочью, особенно если пенсия - 300-500 и даже 700-900 евро. Но многие пенсионеры до базовых пенсий не доживут, особенно при нынешней малой доступности медицины для большей части пенсионеров и неуправляемым удорожанием коммунальных услуг...

Реалии таковы...

Так на чем же остановились в конце концов? – спрашивают наши сениоры. Принято новое решение.

Посмотрим на ситуацию в стране и в мире, призывают пенсионеров. В стране низкая демография, а число пенсионеров растет, хронически не хватает средств в бюджете. Приоритет – безопасность: на оборону надо выделять до 5% от ВВП, а тут еще «дети, которые никак не могут оторваться от материнской груди», - Rail Baltica и аirBaltic. И вообще речь идет больше об урезании, а не об увеличении.

В июне комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение Минблага, предусматривающее введение базовой пенсии не сразу - сначала только для людей с 85 лет, но зато со следующего года.

На введение доплат за стаж, или базовой пенсии, для людей 85 лет и старше в бюджете следующего года потребуется 12,8 млн. евро.

Было предложено доплачивать аж с 80 лет, но на это из госбюджета потребовалось бы 30,5 млн. евро. По причине скудости бюджета (на всех не хватит) от второго варианта отказались...

V Как будут считать?

* Если пенсия назначена до конца 1996 года, то пенсионеру, стаж которого до 1995-го составлял 40 лет, увеличение доплаты составит 20,40 евро, что вместе с уже действующей надбавкой за стаж достигнет 124,80 евро.

* Если же стаж пенсионера до 1995 года составляет 30 лет и еще десять лет начиная с 1996-го, то доплата за стаж до 1995-го составит 15,30 евро и за стаж с 1996-го — 22,50 евро. Вместе с существующей доплатой люди 85 лет и старше в следующем году дополнительно получат 116,10 евро.

* Если пенсия назначена с 1997 года и стаж до 1995-го составлял 40 лет, то доплата увеличится на 20,40 евро и с 2026-го достигнет 90 евро.

* Если же стаж до 1995 года составлял 30 лет и с 1996-го — 10 лет, то доплата увеличится на 37,80 евро и достигнет 90 евро.

Круг лиц, которые будут получать доплаты, планируется постепенно увеличивать каждые три года - таким образом в 2038 году доплаты уже будут получать все пенсионеры в возрасте от 65 лет, обещает Минблаг.

Надбавку планируют ежегодно индексировать...

кстати

29% сениоров, вышедших на пенсию в 2024 году, назначены пенсии в размере до 350 евро. А 20% новых пенсионеров заслужили пенсии от 350 до 500 евро...

Вера СТЕПНОВА