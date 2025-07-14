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Водитель погиб на месте, трое пассажиров получили травмы: авария BMW в Бабите

© LETA 14 июля, 2025 15:04

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 19 получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около 20:30 в Бривкални Бабитской волости Марупского края на улице Друвас водитель автомобиля BMW при невыясненных до сих пор обстоятельствах съехал с проезжей части, и автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб, три человека получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Один из находившихся в машине людей оказался зажат под машиной, и пожарным пришлось его освобождать. Медики констатировали его смерть, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вчера в Рижском районе в авариях пострадали 12 человек, в Видземе — трое, в Латгале и Земгале — по два. Двое из пострадавших — велосипедисты, ещё двое — пешеходы, а один — водитель электросамоката.

В воскресенье около 20:00 в Государственную пожарную инспекцию поступил звонок в Царникавскую волость Адажского края. Там легковой автомобиль съехал с проезжей части и оказался в кювете на крыше. До прибытия пожарных из машины успели выбраться три человека, двое из которых получили тяжёлые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Утром, около 11:00, в пожарную часть поступил звонок в Кримунайскую волость Добельского района. Там легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу. Одному человеку удалось выбраться из машины самостоятельно, другого освободили сотрудники пожарной части. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Тем временем, около 13:30, пожарные прибыли в волость Апес Смилтенского края, где столкнулись два автомобиля. Из одного автомобиля люди выбрались самостоятельно, в то время как зажатого в другом автомобиле человека освободили с помощью гидравлического инструмента, а ещё одного доставили в машину скорой помощи на носилках.

Вчера полиция задержала семерых водителей за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения: по два в Земгале и Рижском регионе, а также по одному в Курземе, Латгалии и Видземе. Пятеро задержанных водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что им грозит уголовное наказание, которое повлечет за собой конфискацию транспортного средства или взыскание его стоимости.

В свою очередь, вчера водителям было выписано 239 штрафов за превышение скорости: в Рижском регионе оштрафовано 14 водителей, в Латгалии — 69, в Видземе — 58, а в Земгале и Курземе — по 49 водителей.

Всего вчера полиция выписала 450 протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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