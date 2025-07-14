Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Продюсер о прерванном концерте на Празднике песни: детей предупреждали — смотрите под ноги! (2)

Редакция PRESS 14 июля, 2025 08:29

Новости Латвии 2 комментариев

"Мы не можем повлиять на погоду, но можем повлиять на здравый смысл. В пятницу удалось поговорить с руководителями нескольких танцевальных коллективов, которые сказали, что с самого утра, перед репетицией, им было сказано: предупредите детей, чтобы смотрели под ноги, так как покрытие стадиона в критическом состоянии. Это была увертюра", - пишет в "Фейсбуке" продюсер Юрис Миллерс.

Миллерс, занимающийся проведением мероприятий более 30 лет, подчеркивает, что на танцевальном концерте одним из главных аспектов безопасности является покрытие сцены/пола: танцоры должны на нем чувствовать себя уверенно и "не должны смотреть под ноги, если покрытие в критическом состоянии".

"От тех, кто вовлечен в проведение мероприятия, я узнал, что во время репетиций и концертов несколько десятков детей пострадало, у многих - переломы костей. Как одного ребенка уносили со стадиона на носилках, видели все зрители. Но главный вопрос к устроителям Праздника песни и танца школьной молодежи: кто возьмет на себя "политическую ответственность" за выпуск детей на стадион с неподходящим дощатым покрытием пола?" - задается вопросом продюсер.

Далее он пишет: 

"Со всем уважением к президенту Эдгару Ринкевичу, который даже в дождь смотрел концерт со зрительской трибуны, а не из VIP-ложи и, когда пропал звук, пошел поздороваться с главными руководителями танцев. Совершенно комично было видеть полицейскую машину, выехавшую на беговую дорожку стадиона, откуда зрителей пытались оповестить, что надо без паники покинуть трибуны. В публике я не заметил никого, кто бы паниковал. Но факт, что это оповещение произносил полицейский, и динамик его машины было слышно в лучшем случае в первых рядах, но не на трибунах, вызывает вопрос: а есть ли вообще на стадионе система тревожного оповещения, которая должна работать и в тот момент, когда пропадает электричество и все огнем горит? Почему она не использовалась?

Да, я жду информации, кто возьмет на себя ответственность за этот бардак, потому что уже начинает казаться: все, что угодно, за что бы ни бралось государство, будь то выборы или Праздник песни и танца школьной молодежи, бывает мастерски испоганено".

Свой пост Миллер завершает словами: "А как насчет возврата денег зрителям за концерт, не доведенный до конца? Если вспомнить, как трудно было "ловить" билеты, этот вопрос задаст не один зритель. По крайней мере, я не желаю, чтобы деньги за мои билеты остались у этих "wannabe организаторов", устраивавших мероприятие явно при отсутствии здравого смысла. И слава Богу, что молния ударила вблизи стадиона, а не в стадион. Тогда мы бы сейчас говорили о трупах и панике".

Комментариев немного, но они заслуживают быть опубликованными:

- Как жаль, вчера и еще сегодня после полудня дети, увиденные по ТВ и на улицах, создали такое радостное, полное надежды и веры ощущение, что есть такие дети, такие педагоги, такой праздник, что у Латвии есть будущее!

- Какой-то кошмар. Когда все это кончится? Никто ведь ни за что не ответит. Детям велят танцевать на некачественном полу? При всем этом финансировании не могут настелить нормальный пол для танцев? Это какой-то пох..зм по отношению ко всему. Разве нельзя пригласить профессиональных продюсеров? (...) Тот танцор, которого унесли с площадки, повредил ногу из-за пола? Там надо в суд подавать.

- Да, зрелище было трагическое - как малыши падали и скользили. Реально хотелось кому-то из этих организаторов дать в челюсть. И насчет системы оповещения тоже удивился. На стадионе, где больше 20 тысяч человек, не нашлось даже обычного рупора, чтобы что-то сказать, а мы уже два года к войне готовимся.

- Слишком много драмы. Прости, но в государстве, где никто не берет на себя ответственность ни за что "наверху", как раз наивно - чего ты здесь ждешь? Нет плохого помоста для танцев - есть плохой танцор! Как и нет плохой погоды - есть неправильная одежда и отношение!

- Меня, мягко выражаясь, удивляет отношение устроителей праздника к безопасности детей. Позавчера ГПСС разослала предупреждение о буре и призвала людей на следующий день оценить необходимость выходить из дома. Со стороны устроителей праздника - полная тишина. Хорошо, ночь прошла спокойно, но у меня вопрос - предупреждения ГПСС никак не касаются устроителей праздника? Вчера - гроза. Во время нее не отменяются / не прерываются ни генеральные репетиции хоров, ни танцевальный концерт. И стадион, и эстрада - открытые места, где собраны тысячи детей, в грозу они подвергаются опасности. Концерт прекращается только после того, как сказано изначально, повреждения техники из-за молнии. Меня реально интересует, что сказали бы устроители праздника родителям, если бы молния попала в детей? Праздник - словно священная корова, выше здравого смысла? P.S. Праздник продолжает устраивать та же самая команда, которая в 2015 году не прервала генеральную репетицию, когда среди хористов начались массовые обмороки, потом праздничное шествие то отменяли, то разрешали, вызвав умеренный хаос и дискуссии, длившиеся месяцами".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 23 реакций
Комментарии (2) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:40 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Денежный дождь прошёл в США
Sfera.lv 13 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад
Мальта: санкциям — нет
Sfera.lv 14 часов назад
Эстония: театр больше не русский
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (2)

Мир 21:34

Мир 2 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (2)

Важно 21:26

Важно 2 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (2)

Важно 21:21

Важно 2 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (2)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 2 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (2)

Важно 20:21

Важно 2 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (2)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 2 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (2)

Важно 18:38

Важно 2 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать