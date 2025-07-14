Миллерс, занимающийся проведением мероприятий более 30 лет, подчеркивает, что на танцевальном концерте одним из главных аспектов безопасности является покрытие сцены/пола: танцоры должны на нем чувствовать себя уверенно и "не должны смотреть под ноги, если покрытие в критическом состоянии".

"От тех, кто вовлечен в проведение мероприятия, я узнал, что во время репетиций и концертов несколько десятков детей пострадало, у многих - переломы костей. Как одного ребенка уносили со стадиона на носилках, видели все зрители. Но главный вопрос к устроителям Праздника песни и танца школьной молодежи: кто возьмет на себя "политическую ответственность" за выпуск детей на стадион с неподходящим дощатым покрытием пола?" - задается вопросом продюсер.

Далее он пишет:

"Со всем уважением к президенту Эдгару Ринкевичу, который даже в дождь смотрел концерт со зрительской трибуны, а не из VIP-ложи и, когда пропал звук, пошел поздороваться с главными руководителями танцев. Совершенно комично было видеть полицейскую машину, выехавшую на беговую дорожку стадиона, откуда зрителей пытались оповестить, что надо без паники покинуть трибуны. В публике я не заметил никого, кто бы паниковал. Но факт, что это оповещение произносил полицейский, и динамик его машины было слышно в лучшем случае в первых рядах, но не на трибунах, вызывает вопрос: а есть ли вообще на стадионе система тревожного оповещения, которая должна работать и в тот момент, когда пропадает электричество и все огнем горит? Почему она не использовалась?

Да, я жду информации, кто возьмет на себя ответственность за этот бардак, потому что уже начинает казаться: все, что угодно, за что бы ни бралось государство, будь то выборы или Праздник песни и танца школьной молодежи, бывает мастерски испоганено".

Свой пост Миллер завершает словами: "А как насчет возврата денег зрителям за концерт, не доведенный до конца? Если вспомнить, как трудно было "ловить" билеты, этот вопрос задаст не один зритель. По крайней мере, я не желаю, чтобы деньги за мои билеты остались у этих "wannabe организаторов", устраивавших мероприятие явно при отсутствии здравого смысла. И слава Богу, что молния ударила вблизи стадиона, а не в стадион. Тогда мы бы сейчас говорили о трупах и панике".

Комментариев немного, но они заслуживают быть опубликованными:

- Как жаль, вчера и еще сегодня после полудня дети, увиденные по ТВ и на улицах, создали такое радостное, полное надежды и веры ощущение, что есть такие дети, такие педагоги, такой праздник, что у Латвии есть будущее!

- Какой-то кошмар. Когда все это кончится? Никто ведь ни за что не ответит. Детям велят танцевать на некачественном полу? При всем этом финансировании не могут настелить нормальный пол для танцев? Это какой-то пох..зм по отношению ко всему. Разве нельзя пригласить профессиональных продюсеров? (...) Тот танцор, которого унесли с площадки, повредил ногу из-за пола? Там надо в суд подавать.

- Да, зрелище было трагическое - как малыши падали и скользили. Реально хотелось кому-то из этих организаторов дать в челюсть. И насчет системы оповещения тоже удивился. На стадионе, где больше 20 тысяч человек, не нашлось даже обычного рупора, чтобы что-то сказать, а мы уже два года к войне готовимся.

- Слишком много драмы. Прости, но в государстве, где никто не берет на себя ответственность ни за что "наверху", как раз наивно - чего ты здесь ждешь? Нет плохого помоста для танцев - есть плохой танцор! Как и нет плохой погоды - есть неправильная одежда и отношение!

- Меня, мягко выражаясь, удивляет отношение устроителей праздника к безопасности детей. Позавчера ГПСС разослала предупреждение о буре и призвала людей на следующий день оценить необходимость выходить из дома. Со стороны устроителей праздника - полная тишина. Хорошо, ночь прошла спокойно, но у меня вопрос - предупреждения ГПСС никак не касаются устроителей праздника? Вчера - гроза. Во время нее не отменяются / не прерываются ни генеральные репетиции хоров, ни танцевальный концерт. И стадион, и эстрада - открытые места, где собраны тысячи детей, в грозу они подвергаются опасности. Концерт прекращается только после того, как сказано изначально, повреждения техники из-за молнии. Меня реально интересует, что сказали бы устроители праздника родителям, если бы молния попала в детей? Праздник - словно священная корова, выше здравого смысла? P.S. Праздник продолжает устраивать та же самая команда, которая в 2015 году не прервала генеральную репетицию, когда среди хористов начались массовые обмороки, потом праздничное шествие то отменяли, то разрешали, вызвав умеренный хаос и дискуссии, длившиеся месяцами".