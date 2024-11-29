Сирийские повстанцы начали крупное наступление и вошли в районы Алеппо

Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что повстанцы взорвали два заминированных автомобиля, прежде чем продвинуться на окраины Алеппо.

Правительственные войска тем временем заявляют, что они восстановили контроль над позициями, которые были захвачены повстанцами в сельской местности Идлиба и Алеппо, сообщило государственное информационное агентство Сирии.

SOHR сообщает, что сирийские и российские самолеты в пятницу нанесли 23 авиаудара по городу Алеппо и его окрестностям.

По данным организации, 255 человек, в основном принимающих участие в сражениях, были убиты в ходе боевых действий, которые стали самыми смертоносными между повстанцами и проправительственными силами в Сирии за последние годы.

Ранее исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической в России) и их союзники заявили, что со среды они захватили контроль над рядом городов и деревень в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийские военные утверждают, что их силы противостоят «крупномасштабной атаке террористов» и наносят им тяжелые потери.

SOHR сообщал, что в ходе боевых действий было убито более 180 бойцов с обеих сторон. Кроме того, по данным мониторинговой группы, по меньшей мере 19 мирных жителей также погибли в результате авиаударов сирийской и российской авиации по районам, удерживаемым повстанцами.

Более полумиллиона человек были убиты в ходе гражданской войны, вспыхнувшей после того, как правительство жестоко подавило мирные демократические протесты в 2011 году.

Идлиб является последним оставшимся оплотом оппозиции и домом для более чем 4 миллионов человек, многие из которых были перемещены во время конфликта и живут в тяжелейших условиях.

Анклав в основном контролируется «Хайят Тахрир аш-Шам», но также там базируются поддерживаемые Турцией повстанческие группировки.

В 2020 году Турция и Россия, поддерживающая Асада, заключили соглашение о прекращении огня, чтобы остановить попытки правительства вернуть Идлиб. Это привело к длительному затишью в боевых действиях, хотя иногда столкновения, авиаудары и обстрелы продолжались.

В прошлом месяце специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен предупредил, что войны в Газе и Ливане могут «опасным образом стимулировать конфликт на северо-западе Сирии». Как заявил Педерсен, «Хайят Тахрир аш-Шам» совершила значительный рейд в районы, контролируемые правительством, Россия впервые за несколько месяцев возобновила авиаудары, а проправительственные силы значительно активизировали обстрелы и атаки беспилотниками.

В среду «Хайят Тахрир аш-Шам» и ее союзники заявили, что начали наступление, чтобы «сдержать агрессию» и «сорвать планы врага», обвинив правительство и поддерживаемых Ираном ополченцев в эскалации и агрессии на северо-западе страны.

Однако это произошло в тот момент, когда сирийское правительство и его союзники были заняты другими конфликтами. В соседнем Ливане израильская военная кампания нанесла сокрушительный удар по поддерживаемому Ираном движению «Хезболла», бойцы которого помогли переломить ход гражданской войны в Сирии.

Израиль также усилил свои авиаудары на территории Сирии по объектам, связанным с Ираном, «Хезболлой» и другими поддерживаемыми Тегераном группировками, в то время как российские войска сосредоточены на войне в Украине.

Израиль нанес авиаудары по сирийской Пальмире. Погибли порядка 40 человек. Израиль утверждает, что бьет по объектам боевиков

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), к концу первого дня наступления повстанцы продвинулись вглубь западной части Алеппо, оказавшись в пределах 10 км от окраин города Алеппо.

Мониторинговая группа также сообщила, что они захватили базу 46-го полка сирийской армии и по меньшей мере восемь деревень. В четверг SOHR сообщил, что повстанцы перерезали шоссе М5 между Алеппо и столицей Сирии Дамаском недалеко от Зарбы и взяли под контроль развязку между шоссе М5 и М4 южнее, недалеко от Серакиба.

По информации SOHR, за последние два дня был убит 121 повстанец, большинство из которых были членами «Хайят Тахрир аш-Шам», а также 40 правительственных военнослужащих и 21 ополченца.

Повстанцы в своем заявлении в Telegram сообщили, что они захватили город Хан аль-Ассаль, который находится в пяти километрах к западу от города Алеппо, и убили более 200 членов проправительственных сил.

В заявлении сирийских военных, опубликованном в четверг, говорится, что их силы «противостояли террористическим атакам, которые все еще продолжаются» и это «привело к тяжелым потерям в технике и человеческим жертвам среди террористов».

В нем не упоминается о каких-либо потерях в рядах правительственных сил, однако иранские информационные агентства сообщили, что в провинции Алеппо был убит старший командир Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Киумар Пурхашеми, служивший «военным советником» в Сирии.

Между тем, Сирийская гражданская оборона (известная как «Белые каски») заявила в четверг, что сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по жилым кварталам и магазинам в контролируемом оппозицией городе Атареб, расположенном в 20 км к западу от Алеппо, в результате чего погибли 14 мирных жителей, в том числе трое детей и две женщины.

Также сообщается, что четверо мирных жителей были убиты в Дарат-Изза, к северу от Атареба. Еще один мирный житель пострадал в результате ракетного обстрела лагеря для перемещенных лиц вблизи контрольно-пропускного пункта Баб эль-Хава на границе с Турцией в среду, говорится в сообщении «Белых касок».

Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Дэвид Карден заявил, что он глубоко встревожен эскалацией боевых действий и их последствиями для гражданского населения.

Международный комитет спасения (IRC) заявил, что почти 7 000 семей были вынуждены покинуть свои дома, а некоторым медицинским учреждениям и школам пришлось приостановить работу. В организации призвали стороны к немедленной деэскалации и необходимости обеспечить защиту мирного населения, гражданской инфраструктуры и гуманитарных операций.