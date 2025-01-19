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Синоптики уточнили прогноз на воскресенье: облачно, местами — моросящий дождь

© LETA 19 января, 2025 09:10

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Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, небо прояснится лишь местами с утра в восточных районах, а вечером - частично в Курземе.

В отдельных районах видимость ухудшится из-за тумана и дымки. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха - от +2 до +5 градусов.

В Риге воскресенье будет сереньким, временами ожидается моросящий дождь. По-прежнему будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, воздух прогреется до +4-5 градусов.

В ночь на понедельник также будет преимущественно облачно, местами, в основном на востоке, ожидается моросящий дождь, а также дымка и туман. Будет дуть северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью - от +1 до +3 градусов.

В Риге ночью будет облачно, существенных осадков не ожидается. Ветер - северо-западный и западный, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха в столице в ночь с воскресенья на понедельник достигнет +2-3 градусов.

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