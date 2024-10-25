Сильные дожди с градом и снег: в следующие выходные погода испортится

Согласно этому прогнозу, осенний теплый воздух сохранится до 1 ноября, температура часто будет подниматься выше +10 градусов. С субботы, 2 ноября, погода станет холоднее, помимо дождя ожидается также град и снег. Поскольку массы холодного воздуха проходят над теплым морем, местами возможны сильные дожди и грозы.

Обычно первый снег в Латвии выпадает в октябре, в прошлом году утром 8 октября в стране уже лежал небольшой слой снега. В конце октября 2012 года глубина снега в окрестностях Цесиса достигла 35 сантиметров, в 2003 году в Риге - 39 сантиметров.

В эти выходные местами пройдет кратковременный дождь, в воскресенье ожидается солнечная погода. При слабом южном ветре температура воздуха ночью опустится до +1..+10 градусов, максимальная температура в субботу составит +7..+12 градусов, в Курземе до +14 градусов, а в воскресенье ожидается повышение температуры до +11..+15 градусов.

В течение следующей рабочей недели температура воздуха ночью преимущественно останется плюсовой, максимальная температура ожидается в пределах +7..+14 градусов. Иногда пройдет кратковременный дождь, чаще в Видземе, преобладающим будет умеренный западный ветер.

Глобальная система прогнозирования — это компьютерная модель Национального управления океанических и атмосферных исследований США, которая предсказывает погоду по всему миру, производя расчеты каждые шесть часов.

