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Силиня: министерство решает судьбу мобильных операторов. Быть им вместе или оставить все как есть?

© LETA 10 июня, 2025 08:35

Бизнес 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Кабинет министров сегодня в очередной раз рассмотрел вопрос о будущем технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), подтвердила журналистам после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня, не предоставив, однако, более подробной информации о ходе процесса.

«Мы приняли решение двигаться вперёд в этом вопросе, но, поскольку сейчас мы находимся в очень активной фазе переговоров, я, к сожалению, не могу раскрывать никаких деталей», — заявила Силиня.

По словам политика, ясно одно — Министерство экономики продолжает поддерживать коммуникацию со шведской компанией "Telia", и именно этому ведомству поручено продолжать переговоры.

Ранее сообщалось, что в переговорах между государством Латвия и "Telia" рассматривались различные возможные сценарии — от объединения "Tet" и LMT до сохранения нынешнего положения. Также обсуждалась возможность полного или частичного выкупа обеих компаний у "Telia", а также выделение отдельных активов.

Когда-то была создана сложная схема управления компаниями "Tet" и LMT, изменить которую до сих пор не удалось ни одному из акционеров — ни государству Латвия, ни "Telia".

Государству через предприятие "Possessor" принадлежит 51% акций "Tet", тогда как дочерней компании "Telia" — "Tilts Communications" — 49%. В уставном капитале LMT 49% акций принадлежат "Telia" и её дочерней компании "Sonera Holding", 28% — государству Латвия через LVRTC и "Possessor" (5%), и ещё 23% акций LMT принадлежат "Tet".

Теоретически это означает, что с учётом доли "Tet" в LMT доля "Telia" составляет 60,3%, а доля государства — 39,7%. Однако на практике это не реализуется, и фактически государство обладает решающим контролем и над LMT, поскольку у него контрольный пакет в "Tet". В то же время это тормозит принятие ряда стратегических решений, требующих консенсуса.

Первоначально "Telia" предлагала следующий сценарий: LMT за денежную сумму приобретает телекоммуникационный бизнес "Tet", который выделяется в отдельную компанию (условно названную "Tet Telco"), существующим акционерам "Tet" выплачиваются специальные дивиденды, а "Telia" продаёт государству свои 49% акций "Tet". В свою очередь, "Telia" получает недостающий 1% акций LMT у "Tet", в результате чего обоим основным акционерам — государству и "Telia" — принадлежало бы по 50% LMT. Предлагалось впоследствии провести первичное публичное размещение акций (IPO) и разместить на бирже 20% или более акций LMT. В рамках IPO оба акционера продали бы часть своих акций. В результате сделки должен был бы смениться и высший менеджмент компаний.

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