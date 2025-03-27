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Силиня: «коалиция желающих» поддержит президента Украины в дальнейших мирных переговорах (1)

© LETA 27 марта, 2025 18:53

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

"Коалиция желающих" обязательно создаст политическую поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он не был одинок в мирных переговорах, сообщила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр отметила, что Зеленскому нужна команда на этих переговорах, и "коалиция желающих" становится таковой. "На мой взгляд, это самое большое преимущество и самый позитивный момент", - сказала Силиня.

"Коалиция желающих" договорилась о более широкой поддержке Украины, а также об укреплении европейской безопасности, отметила премьер-министр. Хорошо, что в эту коалицию входят и другие страны, кроме Европейского союза.

По словам премьер-министра, "коалиция желающих" договорилась о краткосрочных задачах, которые необходимо решить, - укреплении украинской армии и продолжении санкций против России.

Силиня также отметила, что продление санкций против России необходимо, чтобы оказать дополнительное давление на агрессора. "Это был первый болезненный вопрос, о котором упомянула Россия, когда было предложено 30-дневное соглашение о прекращении огня. Продолжение санкционной политики имеет первостепенное значение", - сказала Силиня.

Также лидеры договорились о необходимости четкого плана сотрудничества с трансатлантическими партнерами.

По словам Силини, в качестве лидеров переговоров от "коалиции желающих" были выбраны президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По мнению Силини, эта коалиция в целом дееспособна и работает над тем, чтобы сделать безопасной не только Украину, но и Европу. "Конечно, чтобы Европа была в безопасности, очень важно, чтобы каждая страна в коалиции выполняла свою домашнюю работу - укрепляла себя в военном отношении, выполняла цели НАТО", - сказала премьер-министр, добавив, что не все страны в коалиции являются странами НАТО, но им тоже важно думать о безопасности.

Говоря о мирных переговорах между Украиной и Россией, Силиня отметила, что лидеры договорились о "красных линиях" для Европы и о том, что в данный момент санкции не могут быть отменены.

В то же время, по словам главы правительства Латвии, понятно, что Украина хочет мира, но очевидно, что Россия к нему в данный момент не готова. Украинская сторона заявила, что представила ряд конкретных пунктов о том, чего она ожидает. "Мы не можем однозначно согласиться, если Россия попросит, например, оставить пять областей в их распоряжении или в их владении. Мы разделяем позицию Украины", - сказала премьер-министр.

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