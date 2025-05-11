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Силиня: коалиция доброй воли должна использовать санкции против России для соблюдения перемирия в Украине

Редакция PRESS 11 мая, 2025 09:47

Новости Латвии 0 комментариев

Это вытекает из сказанного премьером Латвии Эвикой Силиней средствам массовой информации после состоявшегося в субботу, 10 мая, разговора по видео с лидерами стран коалиции доброй воли, или "коалиции желающих" о поддержке Украины.

Премьер заявила, что на сегодняшней встрече страны-участницы поддержали подготовку публичного послания и категорический призыв, адресованный российскому президенту Владимиру Путину, о необходимости установить 30-дневное прекращение огня в Украине без всяких условий. На данный момент Путин пообещал мир лишь на пару дней, что не может считаться, по ее словам, достаточно стабильным прекращением огня.

Кроме того, она упомянула о том, что, по мнению Зеленского, подлинные переговоры о мире могут произойти лишь в случае такого безусловного прекращения огня.

То, что сегодня обсуждалось "коалицией желающих", является продолжением разговоров, начавшихся на недавнем совещании Объединенных сил реагирования, пояснила премьер.

Латвия, США и другие партнеры по коалиции поддержали призыв к прекращению огня на 30 дней, а также введение более строгих санкций в случае несоблюдения перемирия, заявила Силиня, добавив, что коалиция пустила бы в ход санкции, если бы была достигнута договоренность о перемирии, но была нарушена.

При этом премьер подчеркнула, что в данный момент политические лидеры коалиции еще пытаются понять, какие страны готовы ввести дополнительные санкции против России в банковской и энергетической сферах, если перемирие не будет соблюдаться, но политическая договоренность уже достигнута и над ее деталями работают ответственные организации.

Силиня также подчеркнула: если санкции по отношению к России введут все страны коалиции, среди которых - не только страны ЕС, но и Канада, Новая Зеландия, Австралия, Турция, Норвегия и США, это действительно очень сильно и существенно повлияет на российскую экономику.

Кроме того, она добавила, что санкции являются наиболее существенным инструментом для ограничения экономики, который может быть использован против России, лишая ее возможности восстановить свою военную промышленность и страну.

Премьер также акцентировала тот момент, что присоединение США к тому, что было ранее высказано "коалицией желающих" о необходимости продолжать поддержку Украины и добиться прекращения огня, очень важно.

В субботу в Киеве президента Украины Владимира Зеленского лично посетили только что избранный канцлером Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, а также президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер Латвии участвовала в разговоре по видеосвязи.

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