Швеция не нашла доказательств намеренного обрыва кабелей

Швеция не нашла убедительных доказательств того, что судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае, 17-18 ноября 2024 года умышленно повредило якорем два кабеля в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой ведет со шведской территории в Литву. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщила Шведская комиссия по расследованию несчастных случаев (SHK).

"Нельзя с уверенностью сказать, что китайское судно намеренно повредило кабели передачи данных в Балтийском море", - говорится в сообщении этого правительственного органа.

Прокурорское расследование продолжается

В то же время шведский прокурор Хенрик Седерман рассказал агентству Reuters, что все еще изучает обстоятельства в рамках отдельного расследования. Следователи также столкнулись с рядом трудностей, поскольку власти КНР сохраняют юрисдикцию над судном и запрещают следственные мероприятия и запись интервью для них на борту, уточнили в SHK.

Китай в декабре 2024 года заявил, что предоставил информацию и документы для расследования. Россия же отрицала причастность к каким-либо подобным инцидентам в Балтийском море.

Регион находится в состоянии повышенной готовности после целого ряда нарушений в работе кабелей и телекоммуникационных линий. НАТО усилила присутствие фрегатами, самолетами и военно-морскими беспилотниками, отметило Reuters.