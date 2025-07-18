Шведы подписали меморандум взаимопонимания о продаже Латвии акций «Tet» и LMT

Цель сторон - подписание окончательного соглашения до конца 2025 года, и планируется, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года.

"Мы удовлетворены тем, что достигли единого мнения о наилучших дальнейших действиях в отношении этих великолепных латвийских предприятий. Мы договорились продолжить намеченную сделку, в которой наше предложение о продаже акций отражает истинную рыночную стоимость "Tet" и LMT. Сложная структура участия в "Tet" и LMT замедлила формирование стоимости. Поэтому этот меморандум о взаимопонимании является поворотным моментом и для нас, и для "Tet" и LMT, которые теперь получат возможность продолжить развитие в рамках новой модели прав собственности, что, в свою очередь, принесет пользу их клиентам и всем заинтересованным сторонам", - отметил в заявлении президент и исполнительный директор "Telia" Патрик Хофбауэр.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь "Latvenergo" Ивита Бидере, сегодня в 12 часов в здании "Latvenergo" в Риге, на ул. Пулквежа Бриежа, 12, состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о подписании меморандума взаимопонимания между "Latvenergo", ЛГЦРТ и "Telia".

"Latvenergo" сообщает, что Кабинет министров поддержал инициативу "Latvenergo" и ЛГЦРТ обратиться к компании "Telia" с предложением о возможной покупке принадлежащих ей долей "Tet" и "LMT".

В пресс-брифинге примут участие председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте, председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс, а также директор "Telia" по сделкам объединения и приобретений Андреас Экстрем.

