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Шведы подписали меморандум взаимопонимания о продаже Латвии акций «Tet» и LMT

© LETA 18 июля, 2025 08:26

Бизнес 0 комментариев

Шведское предприятие "Telia Company" ("Telia") подписало меморандум о взаимопонимании с Латвией, АО "Latvenergo" и ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) о продаже всех принадлежащих ему акций оператора фиксированных сетей "Tet" и оператора мобильной связи LMT, говорится в заявлении "Telia", опубликованном на интернет-сайте предприятия.

Цель сторон - подписание окончательного соглашения до конца 2025 года, и планируется, что сделка будет завершена в первом полугодии 2026 года.

"Мы удовлетворены тем, что достигли единого мнения о наилучших дальнейших действиях в отношении этих великолепных латвийских предприятий. Мы договорились продолжить намеченную сделку, в которой наше предложение о продаже акций отражает истинную рыночную стоимость "Tet" и LMT. Сложная структура участия в "Tet" и LMT замедлила формирование стоимости. Поэтому этот меморандум о взаимопонимании является поворотным моментом и для нас, и для "Tet" и LMT, которые теперь получат возможность продолжить развитие в рамках новой модели прав собственности, что, в свою очередь, принесет пользу их клиентам и всем заинтересованным сторонам", - отметил в заявлении президент и исполнительный директор "Telia" Патрик Хофбауэр.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь "Latvenergo" Ивита Бидере, сегодня в 12 часов в здании "Latvenergo" в Риге, на ул. Пулквежа Бриежа, 12, состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о подписании меморандума взаимопонимания между "Latvenergo", ЛГЦРТ и "Telia".

"Latvenergo" сообщает, что Кабинет министров поддержал инициативу "Latvenergo" и ЛГЦРТ обратиться к компании "Telia" с предложением о возможной покупке принадлежащих ей долей "Tet" и "LMT".

В пресс-брифинге примут участие председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте, председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс, а также директор "Telia" по сделкам объединения и приобретений Андреас Экстрем.
 

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